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15:44 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Оше открылось узбекско-кыргызское предприятие

В городе Ош (Кыргызстан) состоялась церемония открытия узбекско-кыргызского совместного промышленного предприятия Imzo. Об этом сообщает ИА «Жахон».

Источник: Uzdaily.uz

На церемонии открытия мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев подчеркнул, что открытие совместного промышленного предприятия Imzo по производству металлопластиковых окон и дверей стало возможным благодаря политической воле и совместным усилиям глав Узбекистана и Кыргызстана по развитию двусторонней промышленной кооперации и укреплению бизнес-среды наших государств.

 — В рамках намеченных программ сотрудничества будет продолжена работа по открытию совместных предприятий в интересах народов Кыргызстана и Узбекистана, — отметил градоначальник. — Простые люди нашей страны очень рады и с большой надеждой говорят о политике Президента Шавката Мирзиёева в отношении соседей. Масштабные изменения, происходящие в последнее время во всех сферах жизни Узбекистана и в узбекско-кыргызских взаимоотношениях, положительно сказываются на реализации совместных проектов.

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