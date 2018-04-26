В Оше открылось узбекско-кыргызское предприятие

На церемонии открытия мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев подчеркнул, что открытие совместного промышленного предприятия Imzo по производству металлопластиковых окон и дверей стало возможным благодаря политической воле и совместным усилиям глав Узбекистана и Кыргызстана по развитию двусторонней промышленной кооперации и укреплению бизнес-среды наших государств.

— В рамках намеченных программ сотрудничества будет продолжена работа по открытию совместных предприятий в интересах народов Кыргызстана и Узбекистана, — отметил градоначальник. — Простые люди нашей страны очень рады и с большой надеждой говорят о политике Президента Шавката Мирзиёева в отношении соседей. Масштабные изменения, происходящие в последнее время во всех сферах жизни Узбекистана и в узбекско-кыргызских взаимоотношениях, положительно сказываются на реализации совместных проектов.