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13:56 (мск), источник: Интерфакс

«Гражданские самолеты Сухого» и S7 подписали рамочное соглашение на поставку SSJ-75

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU. АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ПАО «ОАК») и объединяющая авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» группа S7 подписали рамочное соглашение на поставку 75-местных самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-75). Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга РФ.

Источник: РИА "Новости"

Церемония подписания прошла «на полях» авиасалона в Анталье EurasiaAirshow. Соглашение «определяет заинтересованность обеих сторон» в поставках SSJ-75, пояснили в Минпромторге.

До конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ-75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации.
Денис Мантуров
глава Минпромторга

Существующая версия SSJ-100, которая поставляется авиакомпаниям с 2011 года, рассчитана на перевозку 98 пассажиров на расстояние от 3 до 4,5 тыс. км. В начале этого года ГСС сообщили о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5−2 тыс. км: ее интересантом выступила S7. По данным газеты «Коммерсантъ», идею уже поддержал президент РФ Владимир Путин, который вместе с тем согласился выделить на проект 85 млрд руб. бюджетных средств.

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Новый самолет может выйти на рынок ориентировочно в конце 2022 — начале 2023 гг., сообщали ранее ГСС. Потребность российского и зарубежного рынков в SSJ-75 компания оценивает в объеме 1,2−1,3 тыс. единиц: 200−300 — для российского, до 1 тыс. — для зарубежного.

В рамках программы нового самолета будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители ГСС и S7, заявили в Минпромторге. «Планируется, что самолет будет производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства. Конфигурация фюзеляжа останется неизменной, в то время как общий вес конструкции планируется снизить на 10−15%, улучшить аэродинамическое качество на 10%, на 5% сократить путевой расход топлива и увеличить долю композиционных материалов в конструкции. Также ведется работа над снижением эксплуатационных расходов и расходов на послепродажное обслуживание», — сообщило ведомство.

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Гендиректор «Сибири» Владимир Объедков ранее объяснял интерес к укороченной версии SSJ-100 остановкой производства его бразильского конкурента Embraer. «Мы в этот сегмент (региональных перевозок — ИФ) зашли, начали в нем работать (на самолетах Embraer — ИФ). Embraer — хороший самолет, но его больше уже не делают, аналогичной машины нет. Поэтому мы просим, чтобы нам наша промышленность сделала аналогичную машину», — заявлял он журналистам.

В настоящее время парк группы S7 состоит только из самолетов иностранного производства: американской Boeing, европейской Airbus и бразильской Embraer. Группа S7 принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.

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