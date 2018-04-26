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14:12 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске антимонопольщики разбираются с платными парковками

УФАС выявило нарушения в действиях челябинской городской Думы и управления дорожного хозяйства, наделившего функциями органа власти МБУ «Городские парковки», таким образом позволив муниципальному бюджетному учреждению создавать платные парковки.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказала заместитель руководителя челябинского УФАС России Наталья Сапрыкина, «Городские парковки» в свою очередь заключали агентские договоры.

«Установив данные факты, мы выдали предупреждение управлению дорожного хозяйства. Предупреждение было исполнено — управление, как мы того и требовали, исключило из устава МБУ функции органа местного самоуправления по созданию парковок, — сообщила Наталья Сапрыкина. — “Городские парковки” отчитались перед нами о расторжении агентских договоров. Что касается челябинской городской Думы, то мы пошли ей навстречу и продлили сроки исполнения предупреждений. На данным момент Дума исполнила их частично».

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Одна из претензий УФАС к гордуме — в том, что формирование парковок в Челябинске далеко не во всех случаях происходит возле общественных городских дорог, то есть парковки в Челябинске в реальности зачастую являются стоянками.

«Мы полагаем, что Дума не может регулировать вопросы создания парковок за пределами городских дорог. В этой части Дума нарушения устранила, однако остались другие нерешенные вопросы. Так, в решении Думы написано, что оператором парковок является муниципальное учреждение, а это такой же хозяйствующий субъект, как любая частная компания. Мы считаем, что своим решением челябинская Дума создала преимущества для деятельности МБУ, получившего эксклюзивное право создавать платные парковки», — подчеркнула Наталья Сапрыкина.

По ее словам, бюджетное учреждение не имеет права в таком безальтернативном порядке осуществлять свою деятельность. Она отметила также, что администрация Челябинска своими актами все парковки, созданные постановлением, в конечном итоге закрепила за МБУ, то есть реализовала решение Думы.

«Согласно порядку, утвержденному Думой, в акте о создании парковок должны быть указаны сведения, платная это парковка или нет. По факту администрация такие сведения не указала. МБУ, получившее право осуществлять деятельность по созданию парковок, полагает, что все они должны быть платными, — сказала Наталья Сапрыкина. — Состав сотрудников МБУ — 28 человек. Они получили право обслуживать 116 парковок. По нашему мнению, такому количеству человек физически невозможно контролировать все эти парковки».

Она отметила также, что, перестав заключать агентские договоры, «Городские парковки» стали заключать договоры на обслуживание. Суть фактически не изменилась.

«Наша претензия — в том, что посредством заключения договоров с МБУ некие хозяйствующие субъекты в итоге получили право осуществлять свою деятельность без проведения конкурентных процедур, без заключения концессионного соглашения», — сообщила Наталья Сапрыкина.

По ее словам, согласно решению Думы возле каждой парковки должны быть информационные стенды со сведениями о том, кто является оператором той или иной парковки, о расценках, порядке взимания платы, о категориях людей, которые могут парковать свои автомобили бесплатно.

Проводя проверки, сотрудники УФАС никаких подобных табличек не увидели. Кроме того, за парковку автомобилей в Челябинске взимаются, по словам Натальи Сапрыкиной, совершенно не те суммы, что официально определены администрацией (городскими властями установлено, что почасовая оплата парковочного места должна составлять 30 рублей, посуточная — 240 рублей). Все эти вопросы находятся на рассмотрении в Челябинском УФАС России.

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