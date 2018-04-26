В Казани назвали срок закрытия старейшего рынка

Источник: "Российская газета"

По его словам, до осени рынок будет работать в обычном режиме.

Как пояснил Галиев корреспонденту «РГ», здание будет перестроено почти полностью. Сейчас готовится соответствующая документация, а также экспертиза проекта. Все процедуры должны быть завершены к августу.

— Предпринимателей-арендаторов площадей мы уже уведомили, чтобы они успели к тому времени распродать товар, найти новые площадки для торговли. Реконструкция займет примерно полтора-два года. Потому что здесь будет «сложное» здание с траволаторами, предполагаются пять пассажирских и три грузовых лифта, парковка и другие элементы инфраструктуры, — сказал директор рынка.

По проекту от существующего здания сохранится только купол, который держится на четырех опорных точках. Стены будут снесены, на их месте возведут новые, также появятся металлические пристройки.

Справка «РГ»