Перед майскими праздниками меняются маршруты казанских электричек
Как сообщают в Минтрансе Татарстана, с 29 апреля по 30 сентября продлевается маршрут двух казанских электропоездов.
Как сообщают в Минтрансе Татарстана, с 29 апреля по 30 сентября продлевается маршрут двух казанских электропоездов.
Речь идет об электричках направлением «Казань-Шемордан» и «Шемордан-Казань». Они будут следовать до и отправляться со станции Вятские Поляны.
Так, поезд № 6420 из столицы Татарстана будет отходить в 6.10. На новой конечной он окажется в 9.20.
Обратный поезд № 6425 из Вятских Полян будет отправляться в 11.55, а прибывать в Казань в 15.11.
Также, сообщается, что пригородный поезд сообщением «Свияжск-Казань» не назначается с 30 апреля.