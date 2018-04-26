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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Перед майскими праздниками меняются маршруты казанских электричек

Как сообщают в Минтрансе Татарстана, с 29 апреля по 30 сентября продлевается маршрут двух казанских электропоездов.

Источник: Комсомольская правда

Речь идет об электричках направлением «Казань-Шемордан» и «Шемордан-Казань». Они будут следовать до и отправляться со станции Вятские Поляны.

Так, поезд № 6420 из столицы Татарстана будет отходить в 6.10. На новой конечной он окажется в 9.20.

Обратный поезд № 6425 из Вятских Полян будет отправляться в 11.55, а прибывать в Казань в 15.11.

Также, сообщается, что пригородный поезд сообщением «Свияжск-Казань» не назначается с 30 апреля.

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