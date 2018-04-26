Перед майскими праздниками меняются маршруты казанских электричек

Источник: Комсомольская правда

Речь идет об электричках направлением «Казань-Шемордан» и «Шемордан-Казань». Они будут следовать до и отправляться со станции Вятские Поляны.

Так, поезд № 6420 из столицы Татарстана будет отходить в 6.10. На новой конечной он окажется в 9.20.

Обратный поезд № 6425 из Вятских Полян будет отправляться в 11.55, а прибывать в Казань в 15.11.