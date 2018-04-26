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15:50 (мск), источник: БЕЛТА

Новый саркофаг над ЧАЭС планируют ввести в эксплуатацию в декабре

26 апреля, Киев /БЕЛТА-Укринформ/. Новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре 2018 года. Об этом заявил сегодня президент Украины Петр Порошенко в Чернобыле на мероприятии, посвященном 32-й годовщине трагедии, сообщает Укринформ.

Источник: БЕЛТА

«В нынешнем году завершается один из важных этапов превращения проекта “Укрытие” в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного комфайнмента, установленного или, как говорят, “насунутого” раньше», — сказал он.

Петр Порошенко отметил, что теперь завершаются работы по монтажу систем, проводятся пусконаладочные работы систем и элементов. В то же время он добавил, что соответствующую работу не будут ускорять, поскольку, по его словам, качество и безопасность — самые важные критерии.

По замыслу проектировщиков, новая постройка сможет решить проблему, как минимум, на сто лет.

В дальнейшем планируется демонтаж старого «Укрытия» и конструкций реактора.

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