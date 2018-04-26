Германия готова искать инвесторов для украинской ГТС

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Германия готова помогать Еврокомиссии (ЕК) в поиске инвесторов для украинской газотранспортной системы (ГТС), чтобы сохранить транзит российского газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока-2». Такие заявления в четверг были сделаны высокопоставленным источником в правительстве Германии на встрече с журналистами в преддверии переговоров канцлера Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом.

Украине нужны инвестиции в модернизацию ее газотранспортной системы, и Германия готова помочь в этом в рамках диалога между Украиной, Еврокомиссией и Россией для сохранения транзита российского газа после 2019 года, заявил в четверг журналистам высокопоставленный источник в немецком правительстве. По его словам, украинской ГТС нужны иностранные инвесторы, и «мы готовы работать с Еврокомиссией, (Марошем.— “Ъ”) Шефчовичем (вице-президентом ЕК по энергосоюзу.— “Ъ”)», чтобы создать консорциум таких инвесторов. «Вопрос заключается в привлекательности такого инвестирования», — добавил он (цитата по «Прайм»).

Как сообщал «Ъ» 12 апреля, после беседы Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина стороны договорились начать консультации с Еврокомиссией о будущем украинского транзита после 2019 года, когда истечет действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». Сейчас на управление украинской ГТС претендуют два европейских консорциума в составе Eustream и Snam, а также Gasunie и GRTgaz.

Источник в немецком правительстве отметил также, что Берлин не считает, что строительство «Северного потока-2» усиливает зависимость Германии от российского газа. «Россия очень надежный поставщик», — отметил он (цитата по Reuters). Источник добавил, что ситуация вокруг «Северного потока-2» будет обсуждаться на встрече Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа в пятницу. На ней будут обсуждаться, в том числе, введение повышенных импортных тарифов на сталь и алюминий (Германия хочет, чтобы США сделали для немецких компаний исключение), а также эффект последних американских санкций на российские компании, принадлежащие Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу.

Юрий Барсуков

Чего немецкий бизнес ждет от Ангелы Меркель

Работающие в России немецкие компании крайне негативно относятся к наложенным на страну американским санкциям. Их представители надеются, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Вашингтон сможет убедить американское правительство их смягчить или сделать исключение для немецких фирм. Ущерб от санкций, по их подсчетам, может составить до €1,5 млрд. Тем не менее 70% компаний планируют сохранить бизнес в России, свидетельствует опрос Российско-Германской торговой палаты.