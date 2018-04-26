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17:37 (мск), источник: Ведомости

Банки продолжают массово раздавать кредитные карты

Из всех видов потребительских кредитов банки по-прежнему охотнее всего выдают новые кредитные карты, таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за I квартал 2018 г.

Источник: AP 2018

Количество новых выданных кредитных карт за первые три месяца года выросло на 66% по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 г., а размер одобренных кредитных лимитов на этих картах — на 108%. За I квартал 2018 г. банки, передающие данные в ОКБ, выдали 2,29 млн новых кредитных карт с общим лимитом 166,97 млрд руб.

ОКБ — единственное кредитное бюро, учитывающее показатели Сбербанка, занимающего около половины рынка кредитных карт. Но и по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт в I квартале серьезно выросли — на 64,7% по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 г.

У обоих бюро отсутствует информация о кредитах «Русского стандарта».

Причина сильного роста выдачи кредитных карт в том, что в I квартале экономическая ситуация была еще стабильной, а финансовое состояние потребителей и их ожидания — позитивными. Год назад они вели себя осторожнее и брали кредиты не так активно, да и банки одобряли меньше кредитов.
Дмитрий Фалалеев
руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка

Во II квартале выдача кредитных карт может расти медленней, полагает он, — из-за недавней волатильности рубля.

Банки и сами заинтересованы в выдаче новых карт, объяснял исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин: «В борьбе за клиента они предлагают все более выгодные условия пользования кредитными картами».

По данным ОКБ, всего выдачи розничных кредитов выросли в I квартале 2018 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 53% в деньгах (до 1,59 трлн руб.) и на 22% в количестве кредитов (8,65 млн договоров).
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Размер выданных кредитов наличными вырос на 41% до 829,48 млрд руб., количество — на 10% до 5,98 млн штук. Автокредиты выросли на 23% и 16% соответственно. Ипотека росли почти так же быстро, как кредитные карты: за I квартал размер выданных кредитов увеличился на 72% по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего года (до 508,1 млрд руб.), количество — на 61% (до 260673 штук).

В этом феврале по сравнению с февралем прошлого года рост портфеля розничного кредитования, включая ипотеку, составил 14,6%, в марте — 15,7%, приводит данные главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: по ее подсчетам, только за март розница выросла на 1,6%, «то есть довольно значительно». «Всего же мы ждем, что портфель розничных кредитов вырастет за год на 17%, — говорит Орлова. — Когда рынок растет быстрее, чем 15−16% в год, это хороший знак: возникает чистый спрос на кредиты, тогда как меньший рост говорит о том, что пока население оплачивает лишь процентные платежи по имеющимся долгам. То есть сейчас розничное кредитование переживает переломный момент».

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