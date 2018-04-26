Банки продолжают массово раздавать кредитные карты
Из всех видов потребительских кредитов банки
Из всех видов потребительских кредитов банки
Количество новых выданных кредитных карт за первые три месяца года выросло на 66% по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 г., а размер одобренных кредитных лимитов на этих картах — на 108%. За I квартал 2018 г. банки, передающие данные в ОКБ, выдали 2,29 млн новых кредитных карт с общим лимитом 166,97 млрд руб.
ОКБ — единственное кредитное бюро, учитывающее показатели Сбербанка, занимающего около половины рынка кредитных карт. Но и по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт в I квартале серьезно выросли — на 64,7% по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 г.
У обоих бюро отсутствует информация о кредитах «Русского стандарта».
Причина сильного роста выдачи кредитных карт в том, что в I квартале экономическая ситуация была еще стабильной, а финансовое состояние потребителей и их ожидания — позитивными. Год назад они вели себя осторожнее и брали кредиты не так активно, да и банки одобряли меньше кредитов.
Во II квартале выдача кредитных карт может расти медленней, полагает он, —
Банки и сами заинтересованы в выдаче новых карт, объяснял исполнительный директор
Размер выданных кредитов наличными вырос на 41% до 829,48 млрд руб., количество — на 10% до 5,98 млн штук. Автокредиты выросли на 23% и 16% соответственно. Ипотека росли почти так же быстро, как кредитные карты: за I квартал размер выданных кредитов увеличился на 72% по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего года (до 508,1 млрд руб.), количество — на 61% (до 260673 штук).
В этом феврале по сравнению с февралем прошлого года рост портфеля розничного кредитования, включая ипотеку, составил 14,6%, в марте — 15,7%, приводит данные главный экономист