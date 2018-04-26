Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Эксперты сообщили, какое мясо никогда не подойдет для шашлыка
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Взорванная Лавровым «бомба» рушит правительство Британии — СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
17:32 (мск), источник: Интерфакс

Дерипаска намерен сохранить контроль в «РусАле»

По данным источников Bloomberg, основной владелец компании рассчитывает, что ЕС поможет добиться смягчения американских санкций.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Новая позиция США по РусАлу. Обобщение

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Основной владелец «РусАла» Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их данным, Дерипаска рассчитывает на то, что главы правительств ЕС смогут добиться у администрации США смягчения санкций.

Минфин США в понедельник 23 апреля заявил, что может снять санкционные ограничения с «РусАла», если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. В американском ведомстве заявили, что не хотят «причинить ущерб людям, выполняющим тяжелую работу и зависящим от “РусАла” и его дочерних компаний».

Сейчас Дерипаска контролирует 48,13% «РусАла».

Читайте также
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже

На фоне этих заявлений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) выпустила лицензию, продлевающую разрешение на бизнес-операции с «РусАлом» до 23 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность национализации «РусАла» как временной меры, при этом отмечая, что Олег Дерипаска не обращался с такой инициативой, и в правительстве не будут инициировать национализацию самостоятельно.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и министр финансов РФ Антон Силуанов заявляли, что временная национализация пострадавших от санкций США компаний как мера поддержки государства возможна.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркивал, что со стороны Дерипаски обращения не было.

В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь