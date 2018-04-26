Дерипаска намерен сохранить контроль в «РусАле»

Источник: РИА "Новости"

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Основной владелец «РусАла» Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их данным, Дерипаска рассчитывает на то, что главы правительств ЕС смогут добиться у администрации США смягчения санкций.

Минфин США в понедельник 23 апреля заявил, что может снять санкционные ограничения с «РусАла», если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. В американском ведомстве заявили, что не хотят «причинить ущерб людям, выполняющим тяжелую работу и зависящим от “РусАла” и его дочерних компаний».

Сейчас Дерипаска контролирует 48,13% «РусАла».

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На фоне этих заявлений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) выпустила лицензию, продлевающую разрешение на бизнес-операции с «РусАлом» до 23 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность национализации «РусАла» как временной меры, при этом отмечая, что Олег Дерипаска не обращался с такой инициативой, и в правительстве не будут инициировать национализацию самостоятельно.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и министр финансов РФ Антон Силуанов заявляли, что временная национализация пострадавших от санкций США компаний как мера поддержки государства возможна.