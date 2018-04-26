Дерипаска намерен сохранить контроль в «РусАле»
По данным источников Bloomberg, основной владелец компании рассчитывает, что ЕС поможет добиться смягчения американских санкций.
По данным источников Bloomberg, основной владелец компании рассчитывает, что ЕС поможет добиться смягчения американских санкций.
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Основной владелец «РусАла» Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По их данным, Дерипаска рассчитывает на то, что главы правительств ЕС смогут добиться у администрации США смягчения санкций.
Минфин США в понедельник 23 апреля заявил, что может снять санкционные ограничения с «РусАла», если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. В американском ведомстве заявили, что не хотят «причинить ущерб людям, выполняющим тяжелую работу и зависящим от “РусАла” и его дочерних компаний».
Сейчас Дерипаска контролирует 48,13% «РусАла».
На фоне этих заявлений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) выпустила лицензию, продлевающую разрешение на
Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность национализации «РусАла» как временной меры, при этом отмечая, что Олег Дерипаска не обращался с такой инициативой, и в правительстве не будут инициировать национализацию самостоятельно.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркивал, что со стороны Дерипаски обращения не было.