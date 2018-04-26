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19:09 (мск), источник: Tengrinews

30 миллиардов тенге — в Банке Астаны рассказали о выводе денег вкладчиками

В Банке Астаны рассказали об объеме выведенных клиентами средств за последние дни, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По информации финучреждения, за прошедшую неделю с лишним банк столкнулся с существенным оттоком средств вкладчиков. Всего было выведено порядка 30 миллиардов тенге.

«Банк принимает все возможные меры для стабилизации ситуации и сокращения оттока», — комментируют ситуацию в финансовом институте.

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Как информируют в Банке Астаны, по состоянию на 25 апреля размер обязательств перед физическими лицами составил порядка 56 миллиардов тенге. Подавляющая часть застрахована КФГД. В отношении депозитов юридических лиц в Банке Астаны пояснили, что по состоянию на 24 апреля размер поступивших платежных требований и поручений существенно превышает размер имеющихся ликвидных активов.

«Поручения исполняются по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет банка. Приоритет отдается выплате заработной платы и обязательным отчислениям в бюджет. На сегодняшний день, как заявлялось неоднократно, размер активов банка позволяет обеспечить погашение обязательств. В Банке Астаны достаточно активов в виде ссудного портфеля и недвижимости на балансе (бизнес-центров, квартир, земельных участков и так далее) для погашения обязательств перед клиентами, но для их продажи необходимо определенное время, так как активы банка имеют договорные сроки погашения», — обращаются в Банке Астаны.

В частности, в финансовом институте сообщают, что проводится постоянная работа с заемщиками по досрочному погашению их обязательств. За прошедшие полторы недели перед Банком Астаны досрочно погашены и находятся в стадии погашения обязательства должников на сумму порядка 17 миллиардов тенге.

«Руководство банка ведет активные переговоры с рядом банков второго уровня и государственных институтов развития касательно рефинансирования заемщиков банка с целью получения ликвидных средств. Специалисты указанных организаций изучают кредитный портфель банка», — проинформировали в Банке Астаны.

Кроме того, в банке разъяснили, на какие конкретно операции в настоящее время установлено ограничение:

«В связи с последними событиями Банк Астаны пока вынужден установить временные ограничения на период с 22 апреля по 2 мая 2018 года на осуществление следующих операций физическими лицами: переводы с текущих счетов/депозитов между своими счетами, а также в пользу третьих лиц — до 200 тысяч тенге с одного счета в сутки в интернет- и мобильном банкинге; изъятие денежных средств с депозитов в отделениях банка для одного физического лица — до одного миллиона тенге в неделю».

Касательно планов получить экстренный заем у Нацбанка, заявленных ранее, в Банке Астаны пояснили, что переговоры продолжаются.

«Согласно расчетам, в случае получения указанного займа банк сможет оперативно исполнять все клиентские платежи и переводы и продолжить непрерывность своей деятельности», — сообщили в финансовом институте.

25 апреля 2018 года стало известно, что долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Банк Астаны» были понижены агентством Standard and Poor’s Global Ratings с «В-/В» до «CCC/C». Рейтинг банка по национальной шкале понижен с «kzB+ до «kzCCC+». После этого долгосрочные кредитные рейтинги банка и его рейтинг по национальной шкале были помещены в список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»).

18 апреля 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по итогам деятельности Национального Банка высказался о ситуации в финансовой сфере.

«Банкам, которые провалили всю работу, в дальнейшем оказали государственную поддержку, не будет иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный Банк. Сейчас ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили, задолжали и не могут ответить вкладчикам. Как они могут работать?» — сказал Президент на совещании по итогам деятельности Национального Банка.

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