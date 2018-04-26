С 27 апреля в Беларуси дешевеет дизельное топливо
Уже завтра, в пятницу двадцать седьмого апреля, в Беларуси на одну копейку подешевеет дизельное топливо, сообщили в Белнефтехиме. При этом отмечается, что цена на бензин останется прежней.
Уже завтра, в пятницу двадцать седьмого апреля, в Беларуси на одну копейку подешевеет дизельное топливо, сообщили в Белнефтехиме. При этом отмечается, что цена на бензин останется прежней.
С 27 апреля на автозаправочных станциях по всей Беларуси снизится розничная цена на дизельное топливо. Теперь стоимость 1 литра топлива будет составлять Br1,35.
При этом, в Белнефтехиме подчеркнули, что цены на бензин останутся неизменными.
Напомним, что в прошлый раз дизельное топливо подешевело на одну копейку четырнадцатого апреля.