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19:04 (мск), источник: БЕЛТА

С 27 апреля в Беларуси дешевеет дизельное топливо

Уже завтра, в пятницу двадцать седьмого апреля, в Беларуси на одну копейку подешевеет дизельное топливо, сообщили в Белнефтехиме. При этом отмечается, что цена на бензин останется прежней.

Источник: БЕЛТА

С 27 апреля на автозаправочных станциях по всей Беларуси снизится розничная цена на дизельное топливо. Теперь стоимость 1 литра топлива будет составлять Br1,35.

При этом, в Белнефтехиме подчеркнули, что цены на бензин останутся неизменными.

Напомним, что в прошлый раз дизельное топливо подешевело на одну копейку четырнадцатого апреля.

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