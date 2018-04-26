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20:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно

Доставка начнётся с 3 мая.

Майскую пенсию в Прикамье часть жителей получит досрочно.

Отделения почтовой связи и предприятия по доставке пенсий начнут доставку пенсий, пособий и других социальных выплат с 3 мая.

«Если дата доставки по графику приходится на выходные дни, пенсия будет доставлена на дом досрочно, раньше графика с учётом рабочих дней отделений почтовой связи и предприятий по доставке пенсий. Доставка пенсии за 9 мая будет осуществляться 8 мая», — сообщает отделение пенсионного фонда России по Пермскому краю.

Перечисление пенсий в кредитные организации на счета и банковские карты получателей, будет произведено в мае согласно установленному графику выплаты пенсий: 8, 15 и 23 мая.

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