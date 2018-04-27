Пора платить по щитам: Узбекистан ждет передел рынка наружной рекламы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время произойдет серьезный передел рынка наружной рекламы. Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в четверг представил проект постановления главы государства, который полностью перекроит рынок так называемой «наружки», сообщает корреспондент Sputnik.

Реклама есть, контроля нет

Как отмечается в документе, в стране на сегодняшний день не сформированы четкие и прозрачные требования к выбору и предоставлению мест для наружной рекламы, а также внешнему виду рекламных конструкций, что приводит к несоблюдению градостроительных норм и правил пожарной безопасности, ухудшению внешнего облика населенных пунктов.

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Кроме того, вне правового регулирования остается порядок размещения рекламной и иной информации на фасадах и внешних конструкциях зданий, а также в местах расположения органов государственной власти, культурно-исторических, религиозных и природоохранных объектов.

Еще одна проблема — отсутствие четкого разграничения функций государственных органов, ответственных за обеспечение соблюдения установленных требований к размещению объектов наружной рекламы, ее содержанию и внешнему виду рекламных конструкций, что не позволяет определить сферы их ответственности.

Эксперты также отмечают, что в стране не выработана единая политика ценообразования в области наружной рекламы, что не дает возможность внедрить эффективные механизмы стимулирования развития рынка, особенно в отдаленных регионах, а также обеспечить поступление дополнительных денежных средств в местные бюджеты.

При этом в республике априори отсутствуют эффективные механизмы общественного контроля за размещением наружной рекламы и соответствием ее содержания требованиям законодательства, нормам морали и нравственности.

Кто главный?

Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции предлагает передать функции по контролю за соблюдением градостроительных норм при сооружении объектов наружной рекламы, в том числе рекламных конструкций, Министерству строительства.

Контролем за соблюдением законодательства о рекламе, в том числе требований к ее содержанию и порядку размещения, а также сбору и обобщению статистики в этой сфере займется сам Госкомконкуренции.

Право на сооружение объектов наружной рекламы предпринимателям планируется выдавать на основе открытых электронных аукционов через единую электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION. Для этого хокимияты всех районов и городов сформируют списки земельных участков, предоставляемых для сооружения объектов наружной рекламы, а также опубликуют их на своих сайтах.

Порядок размещения «наружки», в том числе основные требования к внешнему виду рекламных конструкций с учетом архитектурного облика населенных пунктов будет определять Кабинет Министров. За правительством предлагается закрепить право установления размеров сбора за размещение рекламы в зависимости от конкретного региона страны.

При этом органы госуправления и государственные организации получат право предоставлять принадлежащие им здания и иное недвижимое имущество для размещения рекламы с обязательным выделением не менее 20% от ее общего объема для социальной информации.

«Нет» рекламе — «да» морали.

Одна из самых интересных инициатив документа — появление в районах и городах неких «зон, свободных от рекламы». Они будут располагаться в зданиях органов государственной власти, культурно-исторических, религиозных и природоохранных объектов. В этих зонах наружная реклама коммерческого характера может быть размещена только инвесторами, взявшими на себя обязательства по вложению средств в развитие прилегающей инфраструктуры.

Важный передел в сфере управления рекламным рынком планируется осуществить в Ташкенте. Так, будет ликвидировано ГУП «Ташкент реклама сервис» при столичной администрации с передачей его функций Творческому объединению «Тасвирий ойина», которое откроет свой филиал в столице.

Последний будет отвечать за организацию общественного контроля за соблюдением законодательства о рекламе. Это, по мнению разработчиков, позволит исключить случаи посягательства на общепринятые нормы морали и нравственности в наружной рекламе, не допускать размещение деструктивной информации, негативно отражающейся на воспитании подрастающего поколения.

Почем нынче двигатель для торговли

Эксперты намерены четко прописать и все финансовые вопросы.

Так, например, по новому документу, 75% средств от сборов за право размещения наружной рекламы в Ташкенте будут направляться в бюджет города, 20% — «Тасвирий ойина», 5% — ГУП «Ижара маркази» Госкомконкуренции.

На местном уровне перераспределение будет другим. В городах и районах 55% получат местные бюджеты, 40% — филиалы «Тасвирий ойина», 5% — ГУП «Ижара маркази».