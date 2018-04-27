Гусинобродский полигон решили вынести за пределы Новосибирска

Совет депутатов Новосибирска внес правки в Генплан. В результате территория Гусинобродского полигона выносится за пределы города, а также меняется статус на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи», что позволяет утилизировать тут отходы.

— Год назад, когда Росприроднадзор поставил перед нами вопросы, сделал замечание, мы взяли установку на то, чтобы все организационные и правовые меры были приняты. Это — устоявшаяся площадка. Она работает сегодня. Звучат предложения о рекультивации, о необходимых на это суммах. Но это не значит, что данную площадку нужно закрыть, — цитирует мэра города Анатолия Локтя пресс-служба регионального отделения КПРФ.