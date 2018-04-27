Гусинобродский полигон решили вынести за пределы Новосибирска
Городские депутаты внесли соответствующие изменения в Генплан.
Городские депутаты внесли соответствующие изменения в Генплан.
Совет депутатов Новосибирска внес правки в Генплан. В результате территория Гусинобродского полигона выносится за пределы города, а также меняется статус на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи», что позволяет утилизировать тут отходы.
— Год назад, когда Росприроднадзор поставил перед нами вопросы, сделал замечание, мы взяли установку на то, чтобы все организационные и правовые меры были приняты. Это — устоявшаяся площадка. Она работает сегодня. Звучат предложения о рекультивации, о необходимых на это суммах. Но это не значит, что данную площадку нужно закрыть, — цитирует мэра города Анатолия Локтя
Градоначальник убежден, что этот полигон будет работать и дальше, а задача власти — обеспечить нормальную работу и экологический контроль, чтобы город не потонул в мусоре.
Кстати, сейчас на полигоне устанавливаются специальные скважины, действует экологическая лаборатория, вводится весовой контроль въезжающих сюда грузовых автомобилей, разрабатывается и внедряется система безналичного расчёта за утилизацию отходов.