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07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти объяснили, зачем подняли плату за питание в детсадах Новосибирска

В новосибирских детских садах пересмотрели плату за питание: с 1 мая за завтраки, обеды и ужины родителям придется платить больше. Причины повышения назвали в мэрии.

Источник: Вести - Новосибирск

Юлия Зуева, начальник Управления обеспечения бюджетного процесса Департамента образования мэрии г. Новосибирска: «Одна из причин по неисполнению норм СанПиН в детских дошкольных учреждениях — то, что плата, взимаемая с родителей за питание детей в размере 80 рублей в день, не позволяет, исходя из текущих цен, обеспечить полноценный рацион. Были проанализированы основные продукты (молочные, кисломолочные, фрукты, овощи, мясо), и по ряду продуктов рост цен превышал общий индекс».

Так, размер платы за питание увеличили в среднем на 20 рублей, и теперь это 100 рублей в день за ребенка до трех лет, и 120 — старше трёх лет. В мэрии признают: сумма повышения — существенная, но необходимая для полноценного и качественного питания дошкольников.

При этом в Департаменте образования напомнили — для малоимущих и многодетных семей действуют льготы, а малышей с ограниченными возможностями и сирот кормят бесплатно.

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