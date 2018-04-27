Дизельное топливо в Беларуси подешевело

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. В Беларуси на одну копейку дешевеет дизельное топливо, сообщили в концерне «Белнефтехим».

С сегодняшнего дня платить за один литр дизтоплива придется 1 рубль 35 копеек.

Стоимость бензина остается неизменной.

Напомним, что в апреле в Беларуси цена на топливо уже менялась: с 14 числа дизельное топливо также стало дешевле на одну копейку, а бензин на одну копейку подорожал.

С этой весны «Белнефтехим» использует новый механизм определения цен на топливо. При его расчете учитываются курс национальной валюты, стоимость нефтепродуктов и ряд других факторов.