Дизельное топливо в Беларуси подешевело
С 27 апреля на автозаправочных станциях розничная цена на дизтопливо снизилась на 1 копейку.
С 27 апреля на автозаправочных станциях розничная цена на дизтопливо снизилась на 1 копейку.
МИНСК, 27 апр — Sputnik. В Беларуси на одну копейку дешевеет дизельное топливо, сообщили в концерне «Белнефтехим».
С сегодняшнего дня платить за один литр дизтоплива придется 1 рубль 35 копеек.
Стоимость бензина остается неизменной.
Напомним, что в апреле в Беларуси цена на топливо уже менялась: с 14 числа дизельное топливо также стало дешевле на одну копейку, а бензин на одну копейку подорожал.
С этой весны «Белнефтехим» использует новый механизм определения цен на топливо. При его расчете учитываются курс национальной валюты, стоимость нефтепродуктов и ряд других факторов.
С начала года автомобильное топливо несколько раз уже дорожало, однако в цене снижалось только один раз.