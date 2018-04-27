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07:13 (мск), источник: Sputnik.by

Дизельное топливо в Беларуси подешевело

С 27 апреля на автозаправочных станциях розничная цена на дизтопливо снизилась на 1 копейку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. В Беларуси на одну копейку дешевеет дизельное топливо, сообщили в концерне «Белнефтехим».

С сегодняшнего дня платить за один литр дизтоплива придется 1 рубль 35 копеек.

Стоимость бензина остается неизменной.

Напомним, что в апреле в Беларуси цена на топливо уже менялась: с 14 числа дизельное топливо также стало дешевле на одну копейку, а бензин на одну копейку подорожал.

С этой весны «Белнефтехим» использует новый механизм определения цен на топливо. При его расчете учитываются курс национальной валюты, стоимость нефтепродуктов и ряд других факторов.

С начала года автомобильное топливо несколько раз уже дорожало, однако в цене снижалось только один раз.

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