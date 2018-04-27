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08:41 (мск), источник: NewsKo

В Перми в воскресенье без холодной воды останется 91 дом

Отключения пройдут в микрорайонах Островский, Октябрьский и Голованово.

Больше всего отключения затронут жителей Голованово.

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С 9:00 до 20:00 29 апреля из-за аварийно-восстановительных работы без воды останутся жители 78 домов: Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8; Бумажников, 1, 10, 11, 12, 17, 2, 20, 4, 9; Васильевская, 4Б; Пузырёва, 14, 23, 3, 4; Железнодорожная, 1; Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9; Мозырьская, 26, 3, 5, 9, 9А; Мозырьский 1-й, 2; Мозырьский 2-й, 6; Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 7, 9; Пинская, 1; Пришвина, 1; Прохладная, 2; Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 24, 26, 3, 4, 8, 9; Сиреневая, 1; Сосновая, 5; Сухумская, 10, 19, 3, 4А, 5, 6, 6А, 8.

В микрорайоне Островский из-за планово-ремонтных работ с 9:00 до 18:00 без воды останутся дома по адресу Николая Островского, 60А, 66, 68, 69, Революции, 16 и Тимирязева 24, 24А, 26, 26А, 9.

Также с 8:30 до 15:00 воды не будет в микрорайоне Октябрьский по адресу Ласьвинская, 38 и Охотников, 32, 34, сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».

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