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08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатерибурге жителям пятиэтажки на Крылова к ЧМ-2018 заменят балконы

На работы потратят 215 тысяч рублей.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует балконы в пятиэтажке на Крылова, 26. На обновление внешнего вида хрущевки, расположенной на гостевом маршруте ЧМ-2018, потратят 215,7 тысяч рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, реконструкции подлежат шесть балконов.

Компания, выигрывшая тендер, должна будет демонтировать «разношерстные» решетки и остекленения, после чего поставить новые светопрозрачные ограждения и заменить обшивку. Работы необходимо завершить до 10 июня.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 5 мая, победителя определят 10 мая.

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