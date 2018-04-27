В Екатерибурге жителям пятиэтажки на Крылова к ЧМ-2018 заменят балконы

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует балконы в пятиэтажке на Крылова, 26. На обновление внешнего вида хрущевки, расположенной на гостевом маршруте ЧМ-2018, потратят 215,7 тысяч рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, реконструкции подлежат шесть балконов.

Компания, выигрывшая тендер, должна будет демонтировать «разношерстные» решетки и остекленения, после чего поставить новые светопрозрачные ограждения и заменить обшивку. Работы необходимо завершить до 10 июня.