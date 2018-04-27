Ротонду на Центральной набережной восстановят по архивным документам

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на днях специалисты демонтировали балюстраду с одной из подпорных стенок — ограждение, состоящее из фигурных столбиков, соединенных сверху перилами. Скоро конструкцию отправят в мастерскую, в которой профессиональные реставраторы по архивным документам и сохранившимся деталям восстановят все ее элементы.

«При разработке проекта реконструкции ротонды мы опирались на фото и видео прошлых лет», — отметил реставратор проекта Дмитрий Онипченко. Напомним, что ротонда является объектом культурного наследия.

Добавим, что при реставрации ротонды специалисты будут использовать точно такие же материалы, из которых состоит сама конструкция.