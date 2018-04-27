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12:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ротонду на Центральной набережной восстановят по архивным документам

Ротонду на Центральной набережной Волгограда отреставрируют, опираясь на архивные документы, а также усилят ее фундамент методом инъектирования, чтобы грунт под ней не просаживался.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на днях специалисты демонтировали балюстраду с одной из подпорных стенок — ограждение, состоящее из фигурных столбиков, соединенных сверху перилами. Скоро конструкцию отправят в мастерскую, в которой профессиональные реставраторы по архивным документам и сохранившимся деталям восстановят все ее элементы.

«При разработке проекта реконструкции ротонды мы опирались на фото и видео прошлых лет», — отметил реставратор проекта Дмитрий Онипченко. Напомним, что ротонда является объектом культурного наследия.

Добавим, что при реставрации ротонды специалисты будут использовать точно такие же материалы, из которых состоит сама конструкция.

Перед тем, как приступить к основным работам, эксперты провели геологические изыскания и очистили ротонду от верхних слоев старой краски и штукатурки. После получения результатов лабораторных исследований подрядчик усилит конструкцию ее подпорных стен и выполнит реставрацию балюстрады.

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