Число жалоб на качество ремонта домов в Новосибирске за три года уменьшилось в 2,5 раза

Источник: РИА "Новости"

«Если в 2015 году обращений на качество было порядка 1,210 тыс., то в 2017 году обращений по качеству уже было 522, то есть уменьшилось в 2,5 раза», — уточнил Ткаченко.

В 2018 году в Новосибирске планируется капитально отремонтировать 557 многоквартирных домов, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Читайте также На капремонт домов в Новосибирской области потратят более 2 млрд рублей

Уже в мае подрядные организации должны приступить к работам на всех объектах, чтобы успеть отремонтировать кровли и фасады: в этом году запланировано обновить более 200 кровель и около 100 фасадов у домов, вошедших в программу капремонта. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на данный момент работы закончены уже на 123 объектах.

«Выполнены работы на 123 объектах, что составляет 22% от общего количества, в том числе в 16 домах проведен не только капитальный ремонт, но и замена лифтов <…> Общая сумма денег, которая собрана фондом на эти нужды, 1 млрд 800 млн рублей [в этом году], сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 109 объектах», — отметил Локоть.