Ремонт дорог в Ростове решено провести в два этапа
В Ростове приступили к ремонту дорог. Работа кипит и днем, и ночью — до Чемпионата мира по футболу нужно перестелить покрытие на 22-х улицах города.
В Ростове приступили к ремонту дорог. Работа кипит и днем, и ночью — до Чемпионата мира по футболу нужно перестелить покрытие на 22-х улицах города.
Помимо капитального ремонта проезжей части, меняют тротуарные дорожки вдоль домов.
«Работы у нас запланированы на 22-х объектах, срок — до 15 мая. Но на таких улицах как Шолохова, Королева, пр. Космонавтов работы почти завершены», — говорит заместитель директора дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры в
Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Ростове отремонтируют 43 улицы. После Чемпионата мира по футболу дорожники приступят ко второму этапу работ, который продлится до 1 октября. На очереди — Туполева, 40-летия Победы, Турмалиновская и Зеленая.