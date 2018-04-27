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15:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ремонт дорог в Ростове решено провести в два этапа

В Ростове приступили к ремонту дорог. Работа кипит и днем, и ночью — до Чемпионата мира по футболу нужно перестелить покрытие на 22-х улицах города.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Помимо капитального ремонта проезжей части, меняют тротуарные дорожки вдоль домов.

«Работы у нас запланированы на 22-х объектах, срок — до 15 мая. Но на таких улицах как Шолохова, Королева, пр. Космонавтов работы почти завершены», — говорит заместитель директора дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры в Ростове-на-Дону Дмитрий Васильев.

Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Ростове отремонтируют 43 улицы. После Чемпионата мира по футболу дорожники приступят ко второму этапу работ, который продлится до 1 октября. На очереди — Туполева, 40-летия Победы, Турмалиновская и Зеленая.

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