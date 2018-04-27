Ремонт дорог в Ростове решено провести в два этапа

«Работы у нас запланированы на 22-х объектах, срок — до 15 мая. Но на таких улицах как Шолохова, Королева, пр. Космонавтов работы почти завершены», — говорит заместитель директора дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры в Ростове-на-Дону Дмитрий Васильев.