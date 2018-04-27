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15:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы, несмотря на праздники, получат майские пенсии вовремя

Выплата пенсий за май через отделения почтовой связи стартует 3 мая в соответствии с установленным в Волгоградской области периодом.

Разносить их будут пожилым местным жителям как обычно вплоть по 22 число.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ПФР, праздничные дни 1 и 2 мая не повлияют на график выдачи пенсий. Для своевременного получения выплат пожилых людей просят при планировании личного времени учесть эту информацию.

Перечисление пенсий и других соцвыплат за май на счета волгоградцев через банки будет производиться, начиная с 4 числа.

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