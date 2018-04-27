Волгоградцы, несмотря на праздники, получат майские пенсии вовремя

Разносить их будут пожилым местным жителям как обычно вплоть по 22 число.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ПФР, праздничные дни 1 и 2 мая не повлияют на график выдачи пенсий. Для своевременного получения выплат пожилых людей просят при планировании личного времени учесть эту информацию.