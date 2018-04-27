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17:18 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодар оказался самым социально и экономически развитым в ЮФО

Краевой центр опередил столицы других субъектов по 14 из 34 показателей.

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Социально-экономическое развитие крупнейших городов Южного федерального округа оценивали по итогам деятельности за 2017 год. За основу принимаются данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС).

Директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко пояснила, что этот рейтинг важен для понимания вектора дальнейшего развития Краснодара.

Краевая столица лидирует по 14 показателям. Итак, разберемся, каким.

Первые места Краснодар занял по объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям (например, по обеспечению электрической энергией, газом), а также этому показателю в расчёте на одного жителя. Между тем в этом году в краевой столице многократно происходили массовые отключения электроэнергии, связанные с серьезными авариями. Данный факт свидетельствует либо об износе сетей, либо о том, что они не справляются с растущим количеством абонентов.

Лидерство Краснодару принадлежит по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов деятельности и по вводу жилых домов за счёт всех источников финансирования, по объёму работ, выполненных в сфере строительства крупными и средними организациями. При этом проблема обманутых дольщиков в этом году достигла пика. Всплыли факты коррупции в системе власти, арестован главный архитектор Краснодара, которого подозревают в выдаче 9 незаконных разрешений на строительство.

Краевой центр — лидер в ЮФО по объёму платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности.

Также признано, что в Краснодаре самая высокая среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в Южном федеральном округе и самый низкий уровень безработицы. При этом, на учет в службу занятости становятся далеко не все безработные горожане, уровень заработной платы серьезно разнится в разных сферах, а платные услуги действительно безгранично дорожают.

По итогам 2017 года Краснодар оказался лучшим по темпу роста исполнения бюджета по доходной части к аналогичному периоду прошлого года. При этом госдолг краевой столицы уже на протяжении многих лет остается стабильно высок. Расходная часть казны на много превышает доходную. То есть с экономической точки зрения выход города из кризиса предвидится лишь в перспективе.

Что касается социального благополучия, одной из самых наболевших проблем является неразвитость улично-дорожной сети. К счастью, благодаря контракту с Минтрансом вот уже второй год ведется капитальные ремонт дорог.

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