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15:40 (мск), источник: NewsKo

Новый пермский аэропорт получил право обслуживать международные рейсы

Первый рейс за границу из нового терминала аэропорта Большое Савино вылетит уже в ночь на понедельник.

Источник: AP 2018

О старте международных вылетов из аэропорта Большое Савино сегодня, 27 апреля, сообщил в своём instagram губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам главы региона, такое решение было принято после переговоров с федеральными органами власти. «Первый рейс (в Турцию) полетит уже 30-го апреля», — написал Решетников.

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Самолёт авиакомпании Onur Air прибудет в Пермь из Анталии 30 апреля в 3.20 и вылетит обратно в 4.50, пояснила в разговоре с «Новым компаньоном» официальный представитель аэропорта «Пермь» Юлия Отраднова. После этого все пассажиры международных рейсов на прилёт и на вылет будут обслуживаться в новом терминале.

«В первый день между старым и новым терминалами аэропорта будет организован бесплатный трансфер для пассажиров. Мы понимаем, что многие вылетали еще через старый терминал и запарковали свои машины возле него», — пояснила госпожа Отраднова.

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