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17:30 (мск), источник: РИА Новости

Минэнерго направило предложения по переносу сроков ввода двух ТЭС в Крыму

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минэнерго направило в правительство РФ предложения по пересмотру сроков запуска второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе в рамках выполнения поручения вице-премьера Дмитрия Козака, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Источник: РИА "Новости"

«Поручение Дмитрия Козака о пересмотре сроков ввода двух ТЭС в Крыму выполняется, уже направили на согласование в правительство предложения», — сказал Черезов.

Ранее, в марте, Черезов сообщал об обсуждении возможного переноса сроков.

Входящая в «Ростех» компания ООО «ВО «Технопромэкспорт» ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.

В 2015 году «Ростех» получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС «Ростех» заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит «Ростеху» избежать штрафов.

Как рассказывал в марте Новак, на сегодняшний день полуостров располагает мощностями в 1330 МВт, а после ввода дополнительных 940 МВт (Севастопольской и Симферопольской ТЭС) плюс частной Сакской ТЭС на 120 МВт суммарно в Крыму будет 2440 МВт. Потребление максимальное в этом году было около 1400 МВт, отмечал министр, пояснив, что формирование соответствующего резерва в Крыму даст возможность для ремонта и развития инфраструктуры.

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