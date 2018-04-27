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18:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская мэрия планирует представить новую программу расселения аварийного фонда до конца мая 2018 года

Нижегородская администрация планирует представить новую программу расселения жителей из аварийного фонда до конца мая 2018 года. Об этом глава города Владимир Панов сообщил в ходе встречи с жителями Приокского района 26 апреля, где обсуждали, в том числе, условия проживания нижегородцев в аварийных домах.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Дом был признан аварийным, но нас поставили в очередь на расселение только на 2033 год. Как мы можем жить еще 15 лет в аварийном доме или в маневренном фонде? Дом рушится, он весь в трещинах», — пожаловалась главе города житель дома № 156 по пр. Гагарина.

«Не только у вас такая проблема. Если в городе дома будут расселять с такой скоростью, как сейчас, потребуется не меньше 200 лет. Сейчас у нас готовится интересная программа, которая даст хороший и быстрый инструмент по расселению жителей из аварийного фонда в новые дома. Я публично представлю программу в течение месяца. Она начнет частично реализовываться в этом году, но основные результаты будут в 2019 году. Мы будем строить много новых муниципальных домов с отделкой, куда смогут переехать жители. Рассказывать о деталях пока рано. Решение найдено и предварительно согласовано с губернатором», — ответил Панов.

Напомним также, что Гордума Нижнего Новгорода в 2011 году одобрила принцип «волнового переселения» при расселении жителей ветхого и аварийного фонда. Он предполагает, что за счет бюджетных и инвестиционных средств строятся дома для жителей ветхого фонда, а на освободившихся территориях, в свою очередь, будет осуществляться комплексная застройка. Как отмечал глава администрации города Олег Кондрашов, способ «волнового переселения» стал принципиально новым для решения проблем жителей ветхого фонда.

Тогда планировалось, что программа будет завершена к концу 2015 года, но ее продлили до 2020 года. Активное строительство домов по этой программе велось в 2013—2014 годах, к концу 2014 года были построены четыре дома.

Летом 2017 года уже новая администрация по главе с Сергеем Беловым планировала начать строительство двух домов по этой программе, однако затем оно было перенесено.

На «волновое переселение» в 2018 году было заложено всего 50 млн рублей.

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