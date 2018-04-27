Россия сняла ограничения на ввоз томатов из Турции

Источник: РИА Новости

Ограничения перестанут действовать с первого мая, уточнили в Минсельхозе. Поставка томатов в Россию будет разрешена всем турецким предприятиям, соблюдающим фитосанитарные нормы, в рамках установленной Минсельхозом квоты в объеме 50 тысяч тонн.

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До этого, 24 апреля, Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию еще пяти турецким предприятиям, увеличив их число до двадцати.

Третьего мая Москву для консультаций посетит турецкая делегация. Планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турцию.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.