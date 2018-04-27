Больше миллиона рублей заплатит «Водоканал» Иркутска за загрязнение Ангары

В сентябре 2017-го по поручению президента провели проверку сточных вод. Выявили превышение концентрации вредных веществ более чем в полтора раза. Росприроднадзор доказал в суде, что размер ущерба — более 20 миллионов рублей. Несмотря на то, что нанесённый природе вред оценили в деньгах, реальные последствия определить почти невозможно.