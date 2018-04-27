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18:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Больше миллиона рублей заплатит «Водоканал» Иркутска за загрязнение Ангары

Иркутский водоканал выплатит штраф 1 миллион 125 тысяч рублей за загрязнение Ангары недостаточно очищенными сточными водами. Решение вынес Арбитражный суд Прибайкалья.

Источник: Вести Иркутск

В сентябре 2017-го по поручению президента провели проверку сточных вод. Выявили превышение концентрации вредных веществ более чем в полтора раза. Росприроднадзор доказал в суде, что размер ущерба — более 20 миллионов рублей. Несмотря на то, что нанесённый природе вред оценили в деньгах, реальные последствия определить почти невозможно.

 — Ущерб достаточно трудно определить как во времени, так и в пространственных границах, так как, учитывая специфику природы, она имеет характер самовосстановления, — говорит начальник правового отдела управления Роспортебнадзора по Иркутской области Елена Леонтьева.

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