Больше миллиона рублей заплатит «Водоканал» Иркутска за загрязнение Ангары
Иркутский водоканал выплатит штраф 1 миллион 125 тысяч рублей за загрязнение Ангары недостаточно очищенными сточными водами. Решение вынес Арбитражный суд Прибайкалья.
Иркутский водоканал выплатит штраф 1 миллион 125 тысяч рублей за загрязнение Ангары недостаточно очищенными сточными водами. Решение вынес Арбитражный суд Прибайкалья.
В сентябре 2017-го по поручению президента провели проверку сточных вод. Выявили превышение концентрации вредных веществ более чем в полтора раза. Росприроднадзор доказал в суде, что размер ущерба — более 20 миллионов рублей. Несмотря на то, что нанесённый природе вред оценили в деньгах, реальные последствия определить почти невозможно.
— Ущерб достаточно трудно определить как во времени, так и в пространственных границах, так как, учитывая специфику природы, она имеет характер самовосстановления, — говорит начальник правового отдела управления Роспортебнадзора по Иркутской области Елена Леонтьева.