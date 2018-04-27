Стоимость строительства «Силы Сибири» выросла до 1,1 трлн рублей

Как передает «Интерфакс», господин Воробьев также сообщил об удорожании строительства Амурского газоперерабатывающего завода. С 670 млрд руб. оно выросло до 950 млрд руб.

В конце марта агентство сообщало о подорожании «Силы Сибири», ссылаясь на данные системы госзакупок. Однако в «Газпроме» это отрицали: концерн объяснял изменение стоимости строительства тем, что первоначально контракты заключались в ценах 2014 года, а твердая цена каждого участка была определена позднее.