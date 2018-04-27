Стоимость строительства «Силы Сибири» выросла до 1,1 трлн рублей
«Газпром» повысил прогнозную оценку строительства газопровода «Сила Сибири» с 800 млрд руб. до 1,1 трлн руб.
«Газпром» повысил прогнозную оценку строительства газопровода «Сила Сибири» с 800 млрд руб. до 1,1 трлн руб.
Об этом в ходе телефонной конференции сообщил начальник управления строительства концерна Андрей Воробьев.
Как передает «Интерфакс», господин Воробьев также сообщил об удорожании строительства Амурского газоперерабатывающего завода. С 670 млрд руб. оно выросло до 950 млрд руб.
В конце марта агентство сообщало о подорожании «Силы Сибири», ссылаясь на данные системы госзакупок. Однако в «Газпроме» это отрицали: концерн объяснял изменение стоимости строительства тем, что первоначально контракты заключались в ценах 2014 года, а твердая цена каждого участка была определена позднее.
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