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19:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Стоимость строительства «Силы Сибири» выросла до 1,1 трлн рублей

«Газпром» повысил прогнозную оценку строительства газопровода «Сила Сибири» с 800 млрд руб. до 1,1 трлн руб.

Источник: Reuters

Об этом в ходе телефонной конференции сообщил начальник управления строительства концерна Андрей Воробьев.

Как передает «Интерфакс», господин Воробьев также сообщил об удорожании строительства Амурского газоперерабатывающего завода. С 670 млрд руб. оно выросло до 950 млрд руб.

В конце марта агентство сообщало о подорожании «Силы Сибири», ссылаясь на данные системы госзакупок. Однако в «Газпроме» это отрицали: концерн объяснял изменение стоимости строительства тем, что первоначально контракты заключались в ценах 2014 года, а твердая цена каждого участка была определена позднее.

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