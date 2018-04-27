Россельхознадзор снова обвинил Беларусь в легализации «санкционки»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Система легализации продуктов питания, входящих в России в санкционный список, создана и действует в Беларуси, заявили в пятницу в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

Специалисты российского ведомства с 10 по 14 апреля проводили в республике очередную проверку белорусских предприятий, занимающихся производством продуктов питания, поставляемых на территорию РФ.

Установлено, что в Беларуси при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в РФ, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен. Россельхознадзор

Там также отмечается, что инспекторы, в частности, выявили, что некоторые белорусские предприятия получают говядину из Украины, а затем отправляют ее в РФ.

«Таким образом, происходит легализация “санкционной” продукции», — констатировали в службе.

По результатам проверки Россельхознадзор с 30 апреля вводит временные ограничения на поставки в РФ со следующих белорусских предприятий:

ООО «Вахавяк плюс»

ООО «Мясокомбинат Кошелево»

ООО «Мясокомбинат Мир»

ООО «Велград»

ПУП «Каменецкий сыродельный завод»

При этом российская служба уже уведомила белорусскую сторону о выявленных нарушениях и потребовала принять меры и отчитаться по каждому предприятию с приложением необходимых документов — копий актов проверок, фотографий, копий актов лабораторных испытаний и других.