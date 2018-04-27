ВРП Челябинской области превысит два триллиона рублей к 2034 году

Источник: РИА Новости

Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы ОАО «РЖД», проект УВСМ, входит в реализацию глобального проекта ВСМ «Евразия».

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Евразия» соединит Европу и Китай. Общая протяженность магистрали составит 9,4 тысяч километров. (расстояние Пекин — Москва — Берлин), из которых по территории РФ — 2 тысячи 366 километров. Стоимость российского участка ВСМ «Евразия» оценивается в 3,58 триллиона рублей.

В настоящее время идет проектирование участка Москва — Казань, который в будущем может стать частью ВСМ «Евразия». Начало строительства ВСМ Москва — Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию — на 2023 год. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Евразия», которая соединит Европу и Китай, может завершиться в 2026 году.

«По оценке центра экономики инфраструктуры от создания и десятилетней эксплуатации УВСМ прирост ВРП Челябинской области к 2034 составит 900 миллиардов рублей. Суммарный прирост бюджетных доходов региона составит 150 миллиардов рублей», — сказал Гаттаров после круглого стола в МИА «Россия сегодня», посвященного реализация проектов пространственного развития РФ и перспективам строительства (ВСМ) Москва-Казань.

По его словам, все экономические эффекты наступают с начала стройки до десятого года эксплуатации — к 2034 году.

«Этот проект будет важен и интересен региону. Проект УВСМ по направлению Челябинск- Екатеринбург актуален, время в пути, которое займет по этому направлению по оценке экспертов составит — 1,1 час. Мы считаем, что наша дорога дает колоссальный эффект для развития двух регионов и Челябинской области и Екатеринбурга. По факту эта дорога дает нам возможность сформировать третью по величине конгломерацию из Челябинска в Екатеринбург», — сказал Гаттаров.

«Экономический эффект от проекта высочайший», — отметил Гаттаров.