Тестовый груз приняли в бухте Троицы в рамках МТК «Приморье-2»

В рамках транспортного коридора «Приморье-2» в бухте Троицы обеспечен заход южнокорейского парома с тестовым грузом из Японии. Транзитный груз предназначен для отправки в КНР. В этот же день на паром погрузили контейнер, доставленный в порт Зарубино из Китая, для отправки в Японию.