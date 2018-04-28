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05:21 (мск), источник: Вести Приморье

Тестовый груз приняли в бухте Троицы в рамках МТК «Приморье-2»

В рамках транспортного коридора «Приморье-2» в бухте Троицы обеспечен заход южнокорейского парома с тестовым грузом из Японии. Транзитный груз предназначен для отправки в КНР. В этот же день на паром погрузили контейнер, доставленный в порт Зарубино из Китая, для отправки в Японию.

ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор порта в бухте Троицы, Приморский край) обеспечило судозаход южнокорейского парома Eastern Dream, принявшего на борт тестовую партию груза из Японии в Китай в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», 24 апреля «Морской порт в бухте Троицы» осуществил выгрузку транзитного груза — комплектующих для цифрового оборудования — из г. Сакаиминато (Япония) для дальнейшей отправки в г. Чанчунь (Китай).

В этот же день на борт парома погрузили контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в порт Зарубино из Чанчуня, для отправки в Сакаиминато.

Напомним, международный транспортный коридор «Приморье-2» связывает китайскую провинцию Цзилинь с портами российского Дальнего Востока Славянка, Зарубино и Посьет.

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