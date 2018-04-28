Кафе снесли на «Атакенте» после критики акима Алматы

После сокрушительной критики градоначальника, на территории выставочного центра было снято асфальтовое покрытие, снесено кафе Pine Hill, посажено 400 деревьев. Такая работа была проделана всего за 15 дней.

«В работах принимает участие порядка 200 рабочих, которые занимаются устранением всех замечаний акима «как днем, так и ночью», — говорится на странице АО КЦДС «Atakent в Instagram.