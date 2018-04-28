Кафе снесли на «Атакенте» после критики акима Алматы
В Алматы администрация «Атакента» снесла популярное кафе Pine Hill на территории ВДНХ после визита акима мегаполиса Бауыржана Байбека, передает NUR.KZ.
В Алматы администрация «Атакента» снесла популярное кафе Pine Hill на территории ВДНХ после визита акима мегаполиса Бауыржана Байбека, передает NUR.KZ.
После сокрушительной критики градоначальника, на территории выставочного центра было снято асфальтовое покрытие, снесено кафе Pine Hill, посажено 400 деревьев. Такая работа была проделана всего за 15 дней.
«В работах принимает участие порядка 200 рабочих, которые занимаются устранением всех замечаний акима «как днем, так и ночью», — говорится на странице АО КЦДС «Atakent в Instagram.
Напомним, в середине апреля Бауыржан Байбек осмотрел казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» и прилегающую к нему территорию. Раскритиковав работу управляющей компании, аким поручил вернуть землю КЦДС «Атакент» в коммунальную собственность города.