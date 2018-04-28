Поселок Затон в Иркутске застроят новыми домами

С коллективным обращением пришли на приём к Новожилову жители Затона, женщины рассказали, что часть домов их улицы была расселена по программе аварийного жилья ещё два года назад, но дома до сих пор не снесены. Недавно один из пустых домов загорелся. Теперь оставшиеся жители улицы озабочены собственной безопасностью. Кроме того, дома, где они проживают, тоже признаны непригодными для проживания, а когда начнется расселение, неизвестно.