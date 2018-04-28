Большинство сокращенных сотрудников «Мотовилихинских заводов» трудоустроят на предприятиях холдинга

«Это формальная процедура, она не означает, что люди будут уволены сразу же. У предприятия есть действующий гособоронзаказ, который необходимо выполнять, — пояснили “ФедералПресс”. — Кроме того, в группу предприятий входят и другие компании, в будущем большинству сокращаемых специалистов предложат работу на них».

О грядущих сокращениях «ФедералПресс» стало известно в начале апреля. «В настоящее время руководством предприятия прорабатываются варианты решения кадрового вопроса, в том числе, перевод работников из ПАО “Мотовилихинские заводы” в другие юридические лица», — заявили тогда в пресс-службе ГК «Ростех» (в нее входят «МЗ»).

Также на предприятии рассказали о ходе конкурсного производства. Пока избрать нового конкурсного управляющего не удалось. «12 апреля Арбитражный суд Пермского края запретил проводит собрание кредиторов, которое правомочно утверждать управляющего, до рассмотрения всех требований кредиторов, заявленных в ходе процедуры наблюдения. И. о. конкурсного управляющего остается Виталий Шемигон», — пояснили в пресс-службе «Мотовилихи». Следующее заседание суда по делу о банкротстве предприятия пройдет 25 мая.