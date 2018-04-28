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10:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Большинство сокращенных сотрудников «Мотовилихинских заводов» трудоустроят на предприятиях холдинга

ПЕРМЬ, 28 апреля, ФедералПресс. И.о. конкурсного управляющего ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Виталий Шемигон уведомил порядка 800 работников о предстоящем сокращении. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе предприятия.

«Это формальная процедура, она не означает, что люди будут уволены сразу же. У предприятия есть действующий гособоронзаказ, который необходимо выполнять, — пояснили “ФедералПресс”. — Кроме того, в группу предприятий входят и другие компании, в будущем большинству сокращаемых специалистов предложат работу на них».

О грядущих сокращениях «ФедералПресс» стало известно в начале апреля. «В настоящее время руководством предприятия прорабатываются варианты решения кадрового вопроса, в том числе, перевод работников из ПАО “Мотовилихинские заводы” в другие юридические лица», — заявили тогда в пресс-службе ГК «Ростех» (в нее входят «МЗ»).

Также на предприятии рассказали о ходе конкурсного производства. Пока избрать нового конкурсного управляющего не удалось. «12 апреля Арбитражный суд Пермского края запретил проводит собрание кредиторов, которое правомочно утверждать управляющего, до рассмотрения всех требований кредиторов, заявленных в ходе процедуры наблюдения. И. о. конкурсного управляющего остается Виталий Шемигон», — пояснили в пресс-службе «Мотовилихи». Следующее заседание суда по делу о банкротстве предприятия пройдет 25 мая.

Напомним, суд признал «МЗ» банкротом 26 марта.

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