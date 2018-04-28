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10:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В аэропорту Уфы торжественно встретили первый рейс новой для региона международной авиакомпании

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ночь на субботу, 28 апреля, в аэропорту Уфы встретили первый рейс турецкой авиакомпании «Атлас Глобал».

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7
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Новый для региона перевозчик в рамках маршрутных программ туроператоров этим летом будет перевозить пассажиров из Уфы на турецкие курорты. Еженедельно авиакомпания планирует выполнять 15 рейсов в Анталью и Даламан.

По авиационной традиции, воздушное судно Airbus 321, представляющее новую для аэропорта авиакомпанию, встретили водяной аркой. До сих пор водно-световое шоу в воздушной гавани Уфы устраивалось только один раз — в октябре 2017 года. Тогда на башкирской земле впервые приземлился самолет, названный в честь Народного поэта РБ Мустая Карима.

Для пассажиров авиакомпании «Атлас Глобал», которые той же ночью вылетали в Анталью, тоже устроили небольшой праздник — с торжественным перерезанием ленточки, турецкими сладостями и подарками от туроператора.

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«Сегодня у нас стартовал сезон массовых вылетов в Турцию, ежедневно мы планируем обслуживать восемь рейсов в Анталью, — рассказал руководитель службы расписания и службы маркетинга Международного аэропорта “Уфа” Денис Никитин. — 29 апреля в такой же торжественной обстановке мы встретим самолет турецкого перевозчика “Онур Эйр”. В совокупности две авиакомпании будут перевозить в Турцию около 8 тысяч человек в неделю, количество рейсов вырастет на 30%».

Как рассказали в пресс-служба Международного аэропорта «Уфа», «Онур Эйр» планирует ежедневные чартерные рейсы в Анталью. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus 321 вместимостью 321 место.

В ночь на воскресенье в аэропорту Уфы откроется новый рейс в Сибирь. К авиакомпаниям «Ямал» и «Ангара», которые выполняют полеты в Новосибирск, присоединится авиакомпания S7 Airlines. Самолеты ERJ-170 вместимостью 78 мест будут вылетать из Уфы дважды в неделю — по средам и воскресеньям в 01:50.

«Этот рейс позволит сэкономить время в пути до городов Сибири и Дальнего Востока, минуя Москву, перелет сокращается более чем на 5 часов. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли осуществить комфортную пересадку на интересующие их рейсы», — прокомментировала руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

Развитие авиатранспортного сообщения между такими крупными транспортными узлами, как Уфа и Новосибирск, в первую очередь стимулирует деловую активность, способствует экономическому росту и ускоряет процесс инвестирования в обоих регионах. Это стало возможным активной работе по расширению региональной маршрутной сети, которую проводит уфимский аэропорт, отметили в пресс-службе.

Оба воздушных судна — из Антальи («Онур Эйр») и Новосибирска (S7 Airlines) также встретят водяными арками.

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