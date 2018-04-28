Янтарный комбинат продал на аукционе янтаря на 104 млн рублей
Реализовано 60% того, что было выставлено на аукцион.
Реализовано 60% того, что было выставлено на аукцион.
Калининградский янтарный комбинат на состоявшемся в пятницу открытом аукционе для переработчиков янтаря продал 60% от объема выставленного сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Всего продано более 9 т 195 кг янтаря на общую сумму 103,8 млн рублей (выставлено было 14,8 т на 164,9 млн рублей). Из 119 лотов — рекордного числа их за все предыдущие аукционы — востребованными оказались 88. В торгах приняли участие 21 переработчик, еще девятерым отказали в допуске
Самыми востребованными оказались лоты, сформированные из весового янтаря фракций 5 — 100 граммов, размером 8−16 мм, они были реализованы в полном объеме.