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10:38 (мск), источник: Новый Калининград

Янтарный комбинат продал на аукционе янтаря на 104 млн рублей

Реализовано 60% того, что было выставлено на аукцион.

Источник: Новый Калининград

Калининградский янтарный комбинат на состоявшемся в пятницу открытом аукционе для переработчиков янтаря продал 60% от объема выставленного сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Всего продано более 9 т 195 кг янтаря на общую сумму 103,8 млн рублей (выставлено было 14,8 т на 164,9 млн рублей). Из 119 лотов — рекордного числа их за все предыдущие аукционы — востребованными оказались 88. В торгах приняли участие 21 переработчик, еще девятерым отказали в допуске из-за проблем с документами.

Самыми востребованными оказались лоты, сформированные из весового янтаря фракций 5 — 100 граммов, размером 8−16 мм, они были реализованы в полном объеме.

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