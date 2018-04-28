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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Маркировка лекарств позволила выявить нарушения на 500 млн рублей

Эксперимент по введению маркировки лекарств, начатый в России в 2017 году, позволил выявить преступления на 100 млн рублей, в том числе в рамках госзакупок. Всего же предотвращено нарушений на 500 млн рублей. С 1 января 2020 года все лекарства, продающиеся в России, будут проходить контроль по цепочке «завод — потребитель».

Источник: Reuters

Росздравнадзор и производители рассчитывают на обеление рынка и заверяют — покупатель за это платить из своего кармана не будет.

Главное — здоровье

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов стартовал 1 февраля 2017 года и продлится до конца текущего года. До 31 декабря 2018 года обязательной станет маркировка препаратов для лечения 7 высокозатратных заболеваний, а к 2020 году контрольные идентификационные знаки начнут наносить на все лекарства — от анальгина до микстуры от кашля.

Чиновники и участники рынка пилотным проектом, который стартовал в 2017 году, пока довольны. В 2017 году в системе зарегистрировано 1044 участника и более 50 лекарственных препаратов. «Благодаря маркировке в 2017 году были выявлены преступления на общую сумму более 100 млн рублей, в том числе по лекарственным препаратам, закупленным в рамках госконтрактов в Ростовской области, Республике Северная Осетия Алания, Чеченской Республике, Башкортостане», — рассказал журналистам в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

На текущий момент выявлены правонарушения на полмиллиарда рублей.

Первая упаковка промаркированного лекарственного препарата продана в конце августа 2017 года.

Движение упаковок с лекарствами, снабженных специальной меткой, полностью отслеживается — от заводского конвейера до рук конечного покупателя. Система должна уберечь россиян от поддельных препаратов, которые могут быть смертельно опасны или как минимум бесполезны.

Проверить подлинность таблеток и суспензий могут не только компетентные органы, но и покупатели — для этого достаточно будет установить на смартфон специальное приложение. Пилотная версия этого приложения уже готова, и в перспективе оно позволит отсеивать подделки самых разных групп товаров — от сигарет и продуктов питания до обуви и лекарственных препаратов, рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта в Центре развития перспективных технологий (оператор системы) Ян Витров. Кроме того, внедрение онлайн-касс должно сделать торговлю подделками попросту невозможной — товар без метки не будет пробиваться таким оборудованием, и попадать в чек.

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«Бенефит» от расходов

Бизнес, как правило, воспринимает ужесточение регулирования и внедрение инноваций без особого энтузиазма — оплачивать эти новшества приходится самим предпринимателям. Не испытывают особой радости и россияне, особенно когда анонимные эксперты начинают прогнозировать подорожание лекарств. Чиновники, однако, уверяют, что простым гражданам не придется оплачивать войну с контрафактом из собственного кармана.

Как заявил журналистам руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, компании уже закупают новую технику для маркировки. «Это достаточный временной промежуток для того, чтобы маркировка заработала», — сказал он.

Сложностей с оборудованием не прогнозируется, так как для работы с системой понадобятся новые принтеры и доработка программного обеспечения. «Для производителя стоимость оборудования составляет от 2 до 10−12 млн рублей [в зависимости от скорости производственных линий]. Для фармацевтических компаний это посильно», — считает Мурашко.

Что касается цен на лекарства, то, по словам Мурашко, система маркировки, как говорили сами производители, приносит им «очень хороший бенефит».

«Экономический эффект для них на сегодняшний день покрывает те расходы, которые они несут. Потому что производитель четко будет знать, сколько препаратов продается, где, они могут экономить на логистике препаратов, на расходах на реализацию того или иного препарата среди медицинского сообщества. Поэтому для них, производителей, это реальный экономический эффект», — заявил он.

Спокойствие, только спокойствие

Директор по экономической безопасности компании «Герофарм» Андрей Ахантьев сообщил «Газете.Ru», что видит для бизнеса и потребителей больше пользы от проекта, чем потенциальных минусов:

На стоимость наших препаратов внедрение маркировки не повлияет. Основная линия нашей продукции входит в перечень ЖНВЛП, а цены на такие лекарственные средства регулируются государством. По остальным препаратам мы тоже не видим необходимости в повышении цен.

Заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти Biocad Алексей Торгов также заверил «Газету.Ru», что бизнесу по силам справиться с этими затратами. «В масштабах объемов производства затраты на такое перевооружение незначительные. Некоторый риск существует только в отношении лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (до 50 рублей), но мы такие препараты не производим и всю экономику досконально не просчитывали. В отношении нашего ассортимента можем сказать, что внедрение маркировки однозначно не приведет к удорожанию лекарственных препаратов», — отметил представитель Biocad.

Проблему маркировки дешевых лекарств ранее в разговоре с «Газетой.Ru» признавала и председатель координационного совета Национальной ассоциации фармацевтической продукции и медицинских изделий Надежда Дараган.

Члены нашей ассоциации считают, что маркировка целесообразна для онкологических препаратов, 7 нозологий и ЖНВЛП стоимостью более 100 рублей. Все, что ниже, нет абсолютно никакого смысла маркировать, ведь их и так никому не придет в голову подделывать.
Надежда Дараган
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По словам близкого к оператору системы источника «Газеты.Ru», рассматривается возможность бесплатной маркировки недорогих лекарственных средств, чтобы их производство не стало убыточным. Какие именно лекарства считать дешевыми, пока не определено — изучается ценовой промежуток от 20 до 50 рублей. Помимо этого, возможно выделение бесплатного сканирющего оборудования для проверки промаркированных лекарств в медицинских учреждениях.

Во избежание риска для дешевых лекарств Фонд развития промышленности запустил программу по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств. Деньги на эти цели выдаются под 1% годовых сроком до 2 лет на сумму от 5 до 50 млн рублей. При этом погашение основного долга начинается со второго года пользования займом. Этот проект не требует софинансирования со стороны бизнеса — за счет средств займа можно полностью оплатить покупку оборудования при предоставлении банковской гарантии. Подвести итоги востребованности такой помощи в ФРП намерены в 2018 году.

«Мы видим большой интерес к программе, поскольку она позволяет получить “длинные и дешевые” деньги, снизив расходы предприятий. Несколько компаний уже подали заявки через личный кабинет на сайте ФРП», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Фонда развития промышленности.

«Скорая помощь» для производителей

К 2024 году система маркировки должна охватить практически все сферы производства. Когда систему только «пилотировали», ни оборудование, ни программное обеспечение в России не производились. По решению правительства оператором системы выступил ЦРПТ — «дочка» «Ростеха» и USM Group. «Мы привлекаем лучшие мировые технологии для реализации всех циклов проекта, работаем над обеспечением трансфера в Россию иностранных технологий, которые снизят стоимость оборудования в ходе локализации. Сейчас проводится финальная оценка технических решений локализации, что позволит снизить стоимость оборудования для российских производителей на 20−30% по сравнению с зарубежными аналогами уже на первом этапе проекта», — сообщал руководитель продуктового направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов. Стоимость одного комплекта составляет от 3,5 млн рублей.

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До конца 2018 года планируется поставить не менее 200 комплектов оборудования для маркировки. «200 комплектов в 2018 году — оценка ЦРПТ первоначального этапа оснащения рынка оборудованием для маркировки. Программа локализации оборудования, которую ЦРПТ реализует на производственных мощностях “Ростеха”, позволяет скорректировать план в сторону увеличения объемов производства. Если спрос на рынке увеличится, он будет удовлетворен, — заверил “Газету.Ru” заместитель гендиректора по связям с общественностью и маркетингу ЦРПТ Реваз Юсупов. — Отдельно нужно остановиться на разработанной нами системе, в основе которой — механизм прослеживания цифрового кода товара, защищенного криптографией. Гибкая и легко масштабируемая цифровая платформа запрещает продажу контрафакта на онлайн-кассе, а для нанесения кода необходимо лишь оборудование, которое сейчас уже используют участники пилота по маркировке лекарств».

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