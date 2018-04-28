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10:35 (мск), источник: ИА Башинформ

За 3 млрд рублей в Башкирии построят крупнейшую молочную ферму

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии дополнен новым объектом в области сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Речь идет о строительстве и вводе в эксплуатацию молочно-товарной фермы на 5 340 голов дойного стада и откормочной площадки крупного рогатого скота на 2 500 бычков вблизи села Ишлы Аургазинского района.

Инициатором масштабного инвестпроекта выступает ООО «Молочные фермы «Урожай».

В рамках проекта с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей к 2021 году будет создано около 80 новых рабочих мест.

С учетом экономической и стратегической значимости проекта, для его успешной реализации на основе потребностей инвестора республиканское правительство обсудит меры поддержки в виде субсидирования приобретения оборудования, компенсации затрат инвестора на строительство инженерных коммуникаций, а также получение налоговых льгот, пояснили в Минэкономразвития региона.

На сегодняшний день Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии включает в себя 53 проекта общей стоимостью свыше 191 млрд рублей. При их успешной реализации в республике появится более 12,5 тысячи новых рабочих мест.

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