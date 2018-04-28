За 3 млрд рублей в Башкирии построят крупнейшую молочную ферму

Речь идет о строительстве и вводе в эксплуатацию молочно-товарной фермы на 5 340 голов дойного стада и откормочной площадки крупного рогатого скота на 2 500 бычков вблизи села Ишлы Аургазинского района.

Инициатором масштабного инвестпроекта выступает ООО «Молочные фермы «Урожай».

В рамках проекта с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей к 2021 году будет создано около 80 новых рабочих мест.

С учетом экономической и стратегической значимости проекта, для его успешной реализации на основе потребностей инвестора республиканское правительство обсудит меры поддержки в виде субсидирования приобретения оборудования, компенсации затрат инвестора на строительство инженерных коммуникаций, а также получение налоговых льгот, пояснили в Минэкономразвития региона.