В Госкомводхозе рассказали, хватит ли Крыму воды на курортный сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Накопленный на сегодняшний день в водохранилищах Крыма запас воды позволяет полностью обеспечить регион в период курортного сезона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Накопленный на сегодняшний день в водохранилищах Крыма запас воды позволяет полностью обеспечить регион в период курортного сезона.
Об этом на
«На сегодняшний день по водообеспеченности Симферополя, Южного берега Крыма мы полностью обеспечены на 2018 год. Есть даже запас на 2019 год. Поэтому никаких опасений по дефициту воды нет»
По данным главы комитета, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены на 90%, Аянское — на 100%, Старокрымское — на 51%.
В свою очередь заполненность Счастливенского и Загорского водохранилищ в Ялте составляет 96% и 76%, а Изобильненского и Кутузовского водохранилищ в Алуште — 96% и 100% соответственно.
По словам Вайля, по обеспечению водой Восточного Крыма ситуация остается напряженной.
«На сегодняшний день мы отстаем по запасам воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах на 4 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потому что уже полтора месяца нет осадков и в ближайшее время не предвидится», — пояснил он.
По данным ведомства, суммарное наполнение Тайганского и Белогорского водохранилищ на данный момент составляет 35%. Специалисты прогнозируют, что приток воды в Белогорское водохранилище в мае этого года составит 2,1 млн кубометров.