В Госкомводхозе рассказали, хватит ли Крыму воды на курортный сезон

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

«На сегодняшний день по водообеспеченности Симферополя, Южного берега Крыма мы полностью обеспечены на 2018 год. Есть даже запас на 2019 год. Поэтому никаких опасений по дефициту воды нет» Вайль

По данным главы комитета, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены на 90%, Аянское — на 100%, Старокрымское — на 51%.

В свою очередь заполненность Счастливенского и Загорского водохранилищ в Ялте составляет 96% и 76%, а Изобильненского и Кутузовского водохранилищ в Алуште — 96% и 100% соответственно.

По словам Вайля, по обеспечению водой Восточного Крыма ситуация остается напряженной.

«На сегодняшний день мы отстаем по запасам воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах на 4 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потому что уже полтора месяца нет осадков и в ближайшее время не предвидится», — пояснил он.