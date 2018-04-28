В Перми расселят 90 ветхих и аварийных домов
36 жилых домов расселят в этом году.
36 жилых домов расселят в этом году.
Пермь примет участие в региональной программе по переселению граждан из аварийного жилья. В программу планируется включить 90 аварийных многоквартирных домов, из них в этом году будут переселены жильцы 36 жилых зданий. Из бюджета края на эти цели будет выделен 221 млн рублей.
Как сообщили в
Город готов участвовать в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соотношении 50% на 50%, что даст возможность за 3 года привлечь средства в размере 0,9 млрд рублей и расселить порядка 39 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это около 11% от площади аварийного жилищного фонда в городе.
Отметим, что аварийный жилищный фонд в городе за последние годы вырос. Так, по состоянию на 1 января 2018 года в Перми было признано аварийными 693 многоквартирных дома общей площадью 356,9 тысяч кв. метров. Для их ликвидации требуются финансовые затраты в размере 17,5 млрд рублей.