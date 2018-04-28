В Перми расселят 90 ветхих и аварийных домов

Пермь примет участие в региональной программе по переселению граждан из аварийного жилья. В программу планируется включить 90 аварийных многоквартирных домов, из них в этом году будут переселены жильцы 36 жилых зданий. Из бюджета края на эти цели будет выделен 221 млн рублей.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города, в первую очередь в программу будут включены дома, находящиеся в центре города. Их около 60. Кроме того, планируется расселить аварийные здания вдоль улицы Карпинского и реконструировать улично-дорожную сеть.

Город готов участвовать в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соотношении 50% на 50%, что даст возможность за 3 года привлечь средства в размере 0,9 млрд рублей и расселить порядка 39 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это около 11% от площади аварийного жилищного фонда в городе.