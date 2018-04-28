Частные пенсионные фонды не обогнали ВЭБ

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в прошлом году заработали для своих клиентов по обязательному пенсионному обеспечению (ОПС) всего 3,8% инвестиционного дохода. Тогда как «молчуны», формирующие свои пенсионные накопления в расширенном портфеле Внешэкономбанка, получили более 8% инвестдохода. Лучший результат показал НПФ «Алмазная осень», худший — фонд «ЛУКОЙЛ-гарант».

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Негосударственные пенсионные фонды получили в прошлом году доходность от инвестирования пенсионных накоплений на уровне 4,6%. Чистая же доходность (то есть за вычетом выплаты вознаграждений управляющим компаниям (УК), специализированному депозитарию и фонду) всех НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию составила 3,8%. По расширенному портфелю Внешэкономбанка (ВЭБ), в котором формируют свои пенсии так называемые молчуны, доходность составила 8,6%, сообщал ранее ВЭБ.

Самые лучше результаты в 2017 году показал НПФ «Алмазная осень». Его чистая доходность от инвестирования пенсионных накоплений составила 11,2% (неочищенная доходность — 11,8%), на втором месте НПФ «Гефест» с показателем 10% (12,7%), на третьем — Национальный НПФ, 9,8% (12,2%).

Худшие результаты показали фонды, вошедшие в периметр санации банка «ФК Открытие»: НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», электроэнергетики, РГС, а также НПФ «Будущее». Все они показали отрицательный результат: НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» получил инвестдоход в размере -5,3%, НПФ РГС — -2,9%, НПФ электроэнергетики — -1,7%.

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Ранее в интервью Reuters предправления «ФК Открытие» говорил, что у фондов, входящих в периметр санации банка, «по результатам 2017 года… сформировалась нулевая доходность инвестпортфелей». НПФ «Будущее» показал результат -2%, в отчетности по отраслевым стандартам бухучета говорится, что фонд разнес своим клиентам по ОПС отрицательный результат в 4%.

Лидер рынка НПФ Сбербанка заработал чистую доходность в размере 8,7%, находящийся на втором месте «Газфонд пенсионные накопления» — 9,5%.

Всего же на начало 2018 года в системе (с учетом резерва по ОПС НПФ было 2,4 трлн руб. пенсионных накоплений. Также фонды аккумулировали 1,2 трлн руб. пенсионных резервов.

Количество участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) за год выросло на 14% и достигло 6 млн человек.

Лидером по доходности от размещения резервов стал НПФ «Поддержка»: его чистый результат составил 12,4%. За ним следует «Внешэкономфонд» с доходность в 11,7%, на третьем месте находится НПФ «Гефест» — 10,8%. Худший результат у двух НПФ, принадлежащих «ФК Открытие», — НПФ электроэнергетики (-29,8%) и НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» (-23,2%), за ними следуют НПФ «Уголь» (-12,1%) и «Авиаполис» (-9,3%). На пятом месте с конца входящий в финансовую группу «Будущее» НПФ «Телеком-союз», который заработал для своих клиентов -0,8%. Крупнейшие НПФ «Благосостояние» и «Газфонд» получили доходность в размере 7,4% и 4,6% соответственно.

За последний квартал прошлого года суммарный капитал всех НПФ вырос на 5% и составил 207,1 млрд руб.