Частные пенсионные фонды не обогнали ВЭБ
НПФ заработали за прошлый год для своих клиентов чуть менее 4% инвестдохода.
НПФ заработали за прошлый год для своих клиентов чуть менее 4% инвестдохода.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в прошлом году заработали для своих клиентов по обязательному пенсионному обеспечению (ОПС) всего 3,8% инвестиционного дохода. Тогда как «молчуны», формирующие свои пенсионные накопления в расширенном портфеле Внешэкономбанка, получили более 8% инвестдохода. Лучший результат показал НПФ «Алмазная осень», худший — фонд «ЛУКОЙЛ-гарант».
Негосударственные пенсионные фонды получили в прошлом году доходность от инвестирования пенсионных накоплений на уровне 4,6%. Чистая же доходность (то есть за вычетом выплаты вознаграждений управляющим компаниям (УК), специализированному депозитарию и фонду) всех НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию составила 3,8%. По расширенному портфелю Внешэкономбанка (ВЭБ), в котором формируют свои пенсии так называемые молчуны, доходность составила 8,6%, сообщал ранее ВЭБ.
Самые лучше результаты в 2017 году показал НПФ «Алмазная осень». Его чистая доходность от инвестирования пенсионных накоплений составила 11,2% (неочищенная доходность — 11,8%), на втором месте НПФ «Гефест» с показателем 10% (12,7%), на третьем — Национальный НПФ, 9,8% (12,2%).
Худшие результаты показали фонды, вошедшие в периметр санации банка «ФК Открытие»: НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», электроэнергетики, РГС, а также НПФ «Будущее». Все они показали отрицательный результат: НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» получил инвестдоход в размере -5,3%, НПФ РГС — -2,9%, НПФ электроэнергетики — -1,7%.
Ранее в интервью Reuters предправления «ФК Открытие» говорил, что у фондов, входящих в периметр санации банка, «по результатам 2017 года… сформировалась нулевая доходность инвестпортфелей». НПФ «Будущее» показал результат -2%, в отчетности по отраслевым стандартам бухучета говорится, что фонд разнес своим клиентам по ОПС отрицательный результат в 4%.
Лидер рынка НПФ Сбербанка заработал чистую доходность в размере 8,7%, находящийся на втором месте «Газфонд пенсионные накопления» — 9,5%.
Всего же на начало 2018 года в системе (с учетом резерва по ОПС НПФ было 2,4 трлн руб. пенсионных накоплений. Также фонды аккумулировали 1,2 трлн руб. пенсионных резервов.
Лидером по доходности от размещения резервов стал НПФ «Поддержка»: его чистый результат составил 12,4%. За ним следует «Внешэкономфонд» с доходность в 11,7%, на третьем месте находится НПФ «Гефест» — 10,8%. Худший результат у двух НПФ, принадлежащих «ФК Открытие», — НПФ электроэнергетики (-29,8%) и НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» (-23,2%), за ними следуют НПФ «Уголь» (-12,1%) и «Авиаполис» (-9,3%). На пятом месте с конца входящий в финансовую группу «Будущее» НПФ «Телеком-союз», который заработал для своих клиентов -0,8%. Крупнейшие НПФ «Благосостояние» и «Газфонд» получили доходность в размере 7,4% и 4,6% соответственно.
За последний квартал прошлого года суммарный капитал всех НПФ вырос на 5% и составил 207,1 млрд руб.
Илья Усов.