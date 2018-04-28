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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на 32 автобусных маршрута

Стоимость тендера составляет 411 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик должен будет вывести на городские дороги почти 300 транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

Администрация уральской столицы ищет подрядчика, который возьмет на себя обслуживание 32 автобусных маршрутов. Согласно документам на сайте госзакупок, местные власти готовы предложить за это 411 миллионов рублей. На эти деньги победитель тендера должен будет вывести на городские дороги 297 транспортных средства.

Среди выставленных на торги маршрутов: № 1, следующий от железнодорожного вокзала через аэропорт до станции Кольцово. № 50, курсирующий от 17 Мехколонны до УрФУ и № 56, развозящий пассажиров от УЗТМ до Центр культуры.

Победителя определят 23 мая. Подрядчик, выигравший тендер, будет обслуживать автобусы до 30 июня 2019 года. А уже на следующий день в городе начнет действовать новая маршрутная сеть.

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