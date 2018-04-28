Власти Екатеринбурга объявили конкурс на 32 автобусных маршрута

Источник: РИА "Новости"

Администрация уральской столицы ищет подрядчика, который возьмет на себя обслуживание 32 автобусных маршрутов. Согласно документам на сайте госзакупок, местные власти готовы предложить за это 411 миллионов рублей. На эти деньги победитель тендера должен будет вывести на городские дороги 297 транспортных средства.

Среди выставленных на торги маршрутов: № 1, следующий от железнодорожного вокзала через аэропорт до станции Кольцово. № 50, курсирующий от 17 Мехколонны до УрФУ и № 56, развозящий пассажиров от УЗТМ до Центр культуры.