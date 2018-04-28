Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Почему британского принца назвали французским именем
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:53 (мск), источник: Кубань 24

Кубань получит субсидии на перевозку туристов

Об этом стало известно на пленарном заседании координационного совета по туризму при Минкультуре РФ, которое прошло в Калуге.

Источник: РИА "Новости"

Курорты Краснодарского края, за исключением Сочи, вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов.

Субсидии выделят туроператорам при соблюдении ряда условий на перевозку туристических групп на регулярных, чартерных рейсах авиакомпаний и по железной дороге.

Краснодарский край — лидер в России по количеству классифицированных средств размещения. Эту процедуру прошли более 5,8 тыс. гостиниц, отелей, пансионатов. Кубань — пилотный регион, в котором проводится классификация пляжных территорий.

Летом на пляжах Имеретинской низменности Сочи, Джубги и поселка Ольгинка запустят бесплатный Wi-Fi. Затем оборудование планируют установить на пляжах Анапы, Геленджика, Новороссийска, всего Сочи, а также Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов. Планируется, что к концу 2019 года около 500 морских пляжей будут обеспечены беспроводным интернетом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости региона
 Какие культурные события ждут туристов летом на Кубани
Краснодарский эксперт объяснил, как опознать ядовитых змей
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Жителей Паники призвали не волноваться из-за аварии нефтепровода
Ученые объяснили аномальную живучесть вирусов
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь