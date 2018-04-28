Кубань получит субсидии на перевозку туристов

Субсидии выделят туроператорам при соблюдении ряда условий на перевозку туристических групп на регулярных, чартерных рейсах авиакомпаний и по железной дороге.

Краснодарский край — лидер в России по количеству классифицированных средств размещения. Эту процедуру прошли более 5,8 тыс. гостиниц, отелей, пансионатов. Кубань — пилотный регион, в котором проводится классификация пляжных территорий.