Кубань получит субсидии на перевозку туристов
Об этом стало известно на пленарном заседании координационного совета по туризму при Минкультуре РФ, которое прошло в Калуге.
Об этом стало известно на пленарном заседании координационного совета по туризму при Минкультуре РФ, которое прошло в Калуге.
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Субсидии выделят туроператорам при соблюдении ряда условий на перевозку туристических групп на регулярных, чартерных рейсах авиакомпаний и по железной дороге.
Краснодарский край — лидер в России по количеству классифицированных средств размещения. Эту процедуру прошли более 5,8 тыс. гостиниц, отелей, пансионатов. Кубань — пилотный регион, в котором проводится классификация пляжных территорий.
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