«Сибирь» согласовала слоты на рейсы Уфа-Новосибирск

Перевозчик согласовал вылеты дважды в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Embraer ERJ-170 вместимостью 78 кресел.

Выполнение программы намечено с 29 апреля. На этом же направлении из Уфы работают еще две авиакомпании — «Ямал» и «Ангара».