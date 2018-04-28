«Сибирь» согласовала слоты на рейсы Уфа-Новосибирск
Авиакомпания «Сибирь» (S7) приступает к выполнению регулярных рейсов Уфа — Новосибирск, сообщает
Авиакомпания «Сибирь» (S7) приступает к выполнению регулярных рейсов Уфа — Новосибирск, сообщает
Перевозчик согласовал вылеты дважды в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Embraer ERJ-170 вместимостью 78 кресел.
Выполнение программы намечено с 29 апреля. На этом же направлении из Уфы работают еще две авиакомпании — «Ямал» и «Ангара».
Ирина Самойлова