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09:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Потому что красиво. Что авиакомпании рисуют на своих самолетах

Время от времени различные авиаперевозчики пытаются выделиться необычными рисунками на корпусе воздушного судна.

Так, на днях турецкая авиакомпания Turkish Airlines представила свой самолет, раскрашенный под троянского коня. И такой выбор был сделан неспроста — 2018 год объявлен турецким министерством культуры и туризма «Годом Трои», место раскопок которой 20 лет назад внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот южноафриканский лоукостер Kulula Airways пошел по другому пути и организовал конкурс на самый веселый и глупый портрет, который потом нанесут на ливреи шести самолетов. Подать заявку и свое фото на участие можно на официальном сайте перевозчика, там же можно посмотреть, как будет выглядеть самолет с вашим портретом (если, конечно, его выберут победителем).

Российские авиакомпании тоже не отстают. Так, например, в 2016 году компания «Россия» и центр «Амурский тигр» представили самолет Boeing 747−400 («Южно-Сахалинск») в тигриной раскраске, который любовно окрестили «Тигролет». А еще раньше в 2014 году с такой же раскраской летали самолеты дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Свое «тотемное» животное есть и у авиакомпании «Ямал» — на киле самолетов этого перевозчика красуется белый медведь, один из символов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Какое изображение авиакомпания выберет для нанесения на ливрею самолета, зависит исключительно от ее фантазии. Смотрите сами.

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