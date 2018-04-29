Потому что красиво. Что авиакомпании рисуют на своих самолетах

Так, на днях турецкая авиакомпания Turkish Airlines представила свой самолет, раскрашенный под троянского коня. И такой выбор был сделан неспроста — 2018 год объявлен турецким министерством культуры и туризма «Годом Трои», место раскопок которой 20 лет назад внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2x7olxje5WE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот южноафриканский лоукостер Kulula Airways пошел по другому пути и организовал конкурс на самый веселый и глупый портрет, который потом нанесут на ливреи шести самолетов. Подать заявку и свое фото на участие можно на официальном сайте перевозчика, там же можно посмотреть, как будет выглядеть самолет с вашим портретом (если, конечно, его выберут победителем).

Российские авиакомпании тоже не отстают. Так, например, в 2016 году компания «Россия» и центр «Амурский тигр» представили самолет Boeing 747−400 («Южно-Сахалинск») в тигриной раскраске, который любовно окрестили «Тигролет». А еще раньше в 2014 году с такой же раскраской летали самолеты дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Свое «тотемное» животное есть и у авиакомпании «Ямал» — на киле самолетов этого перевозчика красуется белый медведь, один из символов Ямало-Ненецкого автономного округа.