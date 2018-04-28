Судьбу ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге решат через месяц

Заседание по делу о закрытии торгового центра продолжится 28 мая.

Ранее начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Михаил Мякишев сообщал, что надзорное ведомство подало иски о приостановлении деятельности трех торговых центров в Екатеринбурге. В них нарушения норм пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью людей, это «Гринвич», «Пассаж» и «Алатырь».

Претензии к «Алатырю» связаны с тем, что в нарушение технических решений на пятом этаже здания находится батутный парк и кинотеатр, которые изначально там не планировались.