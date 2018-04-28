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15:42 (мск), источник: ЕАН

Судьбу ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге решат через месяц

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска к владельцам ТЦ «Алатырь» о запрете его эксплуатации.

Заседание по делу о закрытии торгового центра продолжится 28 мая.

Ранее начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Михаил Мякишев сообщал, что надзорное ведомство подало иски о приостановлении деятельности трех торговых центров в Екатеринбурге. В них нарушения норм пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью людей, это «Гринвич», «Пассаж» и «Алатырь».

Претензии к «Алатырю» связаны с тем, что в нарушение технических решений на пятом этаже здания находится батутный парк и кинотеатр, которые изначально там не планировались.

Массовые проверки торговых центров в России начались после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 64 человека, из которых более 40 — дети.

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