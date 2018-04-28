На майские субботники вышли мэр Челябинска и 30 тысяч горожан

Источник: РИА "Новости"

После череды дождей погожий день позволил заняться уборкой города. Сегодня, 28 апреля, взяли в руки грабли мэр Челябинска Евгений Тефтелев и его подчиненные. Бригада чиновников умело справилась с уборкой территории у мемориала «Скорбящие матери».

— Мемориал необходимо привести в порядок к Дню Победы. Здесь будут чествовать ветеранов Великой отечественной, — рассказал градоначальник.

Команда администрации два дня назад уже проявила себя, выйдя расчищать береговые зоны водоемов, парки и скверы. А накануне праздничных выходных на массовые субботники пв Челябинске вышли студенты и сотрудники предприятий.

Чистоту в городе, как сообщил начальник управления благоустройства администрации Владимир Жучков, наводили более 30 тысяч человек.