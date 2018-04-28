На майские субботники вышли мэр Челябинска и 30 тысяч горожан
Прибирать город к Дню Победы челябинцы продолжат 3, 4 и 5 мая.
Прибирать город к Дню Победы челябинцы продолжат 3, 4 и 5 мая.
После череды дождей погожий день позволил заняться уборкой города. Сегодня, 28 апреля, взяли в руки грабли мэр Челябинска Евгений Тефтелев и его подчиненные. Бригада чиновников умело справилась с уборкой территории у мемориала «Скорбящие матери».
— Мемориал необходимо привести в порядок к Дню Победы. Здесь будут чествовать ветеранов Великой отечественной, — рассказал градоначальник.
Команда администрации два дня назад уже проявила себя, выйдя расчищать береговые зоны водоемов, парки и скверы. А накануне праздничных выходных на массовые субботники пв Челябинске вышли студенты и сотрудники предприятий.
Чистоту в городе, как сообщил начальник управления благоустройства администрации Владимир Жучков, наводили более 30 тысяч человек.
Очередные массовые субботники запланированы на 3, 4 и 5 мая. Чтобы в День Победы Челябинск выглядел особенно празднично.