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15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На майские субботники вышли мэр Челябинска и 30 тысяч горожан

Прибирать город к Дню Победы челябинцы продолжат 3, 4 и 5 мая.

Источник: РИА "Новости"

После череды дождей погожий день позволил заняться уборкой города. Сегодня, 28 апреля, взяли в руки грабли мэр Челябинска Евгений Тефтелев и его подчиненные. Бригада чиновников умело справилась с уборкой территории у мемориала «Скорбящие матери».

— Мемориал необходимо привести в порядок к Дню Победы. Здесь будут чествовать ветеранов Великой отечественной, — рассказал градоначальник.

Команда администрации два дня назад уже проявила себя, выйдя расчищать береговые зоны водоемов, парки и скверы. А накануне праздничных выходных на массовые субботники пв Челябинске вышли студенты и сотрудники предприятий.

Чистоту в городе, как сообщил начальник управления благоустройства администрации Владимир Жучков, наводили более 30 тысяч человек.

Очередные массовые субботники запланированы на 3, 4 и 5 мая. Чтобы в День Победы Челябинск выглядел особенно празднично.

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