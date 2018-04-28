Доходы гендиректора РЖД за два года выросли более чем вдвое

Источник: Агентство «Москва»

Сумма за 2017 г. складывается из дохода по основному месту работы (154,38 млн руб.) и дохода от вкладов в банках, пояснил представитель РЖД. У Белозерова нет в собственности недвижимого и движимого имущества. В безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

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Доход супруги Белозерова Ольги в 2017 г. составил 26,4 млн руб. В ее собственности — квартира в Москве площадью 193 кв. м., машиноместо площадью 14,4 кв. м, а также три автомобиля — ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

Доход гендиректора РЖД обусловлен итогами работы компании в 2017 г., говорит представитель РЖД. По его словам, все основные показатели KPI (утверждаются советом директоров), в соответствии с которыми определяется размер премирования топ-менеджеров компании, по результатам 2017 г. выполнены. Чистая прибыль РЖД в 2017 г. по РСБУ выросла в 2,7 раза до 17,5 млрд руб., по МСФО — в 13,6 раза до 139,7 млрд руб. Затраты РЖД были снижены на 65 млрд руб., рост удельной себестоимости перевозок удержан на уровне 0,8% — «что существенно ниже инфляции за этот период», замечает представитель РЖД. Производительность труда, выросла на 9,2%, в течение года дважды проиндексирована заработная плата железнодорожников, добавил он.