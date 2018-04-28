Правительство выделит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетникам

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделит из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 субъектам Федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года. Эти средства пойдут также на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в субботу на портале правовой информации.