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18:15 (мск), источник: ТАСС

Правительство выделит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетникам

Дотации получат 54 региона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделит из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 субъектам Федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года. Эти средства пойдут также на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в субботу на портале правовой информации.

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«Частичная компенсация дополнительных расходов консолидированных бюджетов предусматривается регионам, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5, и регионам, в которых региональная минимальная заработная плата не превышает установленный на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда», — подчеркивается в документе.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

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